Аналитики в Баку назвали боестолкновения на границе провокацией Еревана

02 сентября 2023, 04:26

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Боестолкновения в направлении Сотка 1 сентября были спровоцированы Ереваном во внешнеполитических и внутриполитических целях, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Они сомневаются, что в настоящее время такие перестрелки могут перерасти в масштабную эскалацию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области, а также проинформировало о двух раненных при атаке беспилотника. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы, в том числе из минометов, в результате которых погибли четыре и ранен один армянский военнослужащий. Минобороны Азербайджана назвало информацию об использовании беспилотника не соответствующей действительности.

"Боестолкновения 1 сентября на границе с Азербайджаном и Арменией, конечно, не являются рядовой серией вооруженных инцидентов, которые происходят практически ежедневно, поскольку вызвали человеческие потери с обеих сторон. Но и вряд ли являются началом масштабной эскалации», - сказал 1 сентября корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

Он считает, что «обострение спровоцировала Армения с целью усилить международное давление на Азербайджан», а также во «внутриполитических целях». «В последние недели Армения активно предпринимала усилия на международном уровне с целью оказать давления на Азербайджана и даже инициировать применение против него санкций. Но эти инициативы не имели успеха. Сначала они прислали так называемой «гумконвой» к границе Азербайджана без согласования с Баку для карабахских армян. Расчет был на то, что после того, как Азербайджан ожидаемо не пропустит груз на свою суверенную территорию, потому что он был доставлен без соблюдения законодательства страны, и тогда можно будет вынести вопрос о «гуманитарном кризисе в Карабахе» в СБ ООН. Однако обсуждения в Совбезе ООН были безрезультатны, в итоге не были приняты не только резолюция, но и даже заявление от имени председателя СБ. На днях была организована новая шумная акция с доставкой грузов к границе Азербайджана мэрами французских городов. Но и она не возымела должного эффекта. Видимо, в Ереване решили, что международное сообщество в устраивающей армян форме отреагирует, если будет военная эскалация, человеческие жертвы со стороны Армении. Все это произошло как раз в тот момент, когда Франция готовит проект резолюцию против Азербайджана в СБ ООН. Конечно, в Армении понимали, что они не состоянии нанести Азербайджану ощутимый военный ущерб, однако пошли на провокацию, дабы представить Баку «агрессором» со всеми вытекающими последствиями», - отметил Абилов.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены. Между тем 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. Пикетчики установили на трассе палатки, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев, чтобы они доставили гуманитарный груз в Нагорный Карабах на своих машинах, то протестующие отказались пропускать большегрузы миротворцев.

Также, по мнению эксперта, обострение на границе может быть связано с внутриполитическими проблемами в Армении. В частности, по его мнению, в Армении активизировалась оппозиция на фоне отставки президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. «Военная эскалация как раз являлась способом отвлечь людей от внутренних политических «разборок» и «консолидировать общество» перед «внешней угрозой», - сказал Абилов.

Возможно, по его мнению, в Армении полагали, что азербайджанская сторона не рискнет «жестко отвечать», опасаясь усиления международного давления. «Но судя, по тому, как Армения признала официально погибшими у себя 4 человек и 1 раненого, азербайджанская сторона уверенно чувствуют себя как в военном отношении, так и с точки зрения дипломатии», - отметил Абилов.

Военный аналитик, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также не склонен считать, что боестолкновения 1 сентября станут началом более масштабной военной эскалации.

«Несмотря на периодические беспочвенные обвинения из Еревана в адрес Баку, правительство Пашиняна пока все же остается в переговорном процессе под эгидой США и ЕС относительно нормализации отношений с Азербайджаном, взаимного признания территориальной целостности друг друга и подписания мирного соглашения. Поэтому Баку пока проявляет сдержанность в отношении дипломатических, а иногда и военных провокаций Армении. Думаю, что провокация 1 сентября была из серии периодических инцидентов, но в этот раз перестрелки оказались более интенсивными и вызвали потери, при этом с армянской стороны безвозвратные», - сказал Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, в настоящее время, с учетом повышенного международного внимания к армяно-азербайджанскому урегулированию, вряд ли возможно масштабное воспламенение конфликта. «Однако не надо упускать из виду и того, что Армения ускоренно вооружается, получая оружия из Индии, Франции и других стран. Это подогревает реваншистские настроения в Армении. И если в ближайшей перспективе не будет подписано мирное соглашение, то в один момент какие-то горячие головы в Ереване могут решить, что настало время нанести Азербайджану «сокрушительный удар», показать «возрождающуюся силу Армении». И вот тогда в регионе действительно может вспыхнуть большая война», - отметил Исазаде.

Что касается места нынешней эскалации, то, по мнению Исазаде, здесь нужно иметь в виду особенности рельефа местности. «Азербайджанские военные по всему периметру границы занимают господствующие высоты. И только на некоторой части Кельбаджарского участка границы, и в частности, района Зода (армянское название Сотк - прим. «Кавказского узла») армяне также находятся на противоположных высотах примерно на одинаковом уровне и стороны имеют практически равные военные возможности», - отметил Исазаде.

Член комитета по международным отношениям парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков считает боестолкновения на границе 1 сентября провокацией Армении.

«Целью, очевидно, является продвижение ложного нарратива об "агрессивности" Азербайджана для того, чтобы дать дополнительные аргументы французским усилиям в Совете безопасности ООН, а также усилить антиазербайджанские инициативы в европейских структурах. Кроме того, 2 сентября, то есть завтра в Ереване созывается большой антипашиняновский митинг. Не исключено, что Пашинян и лояльные ему военные посредством провокации на границе и неизбежных ответных ударов, захотели продемонстрировать, что «родина в опасности», а оппозиция «развязывает борьбу за власть» и «раскачивают государственную лодку», - сказал депутат парламента корреспонденту "Кавказского узла".

Французская газета Le Figaro сообщила, что Франция готовится внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о помощи 120-тысячному населению Нагорного Карабаха, оказавшемуся на грани голодной смерти из-за блокады со стороны Азербайджана.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана воздержались комментировать последнюю ситуацию на границе, рекомендовав отслеживать официальные сообщения в ведомства. При этом в ведомстве отметили, что 1 сентября потери азербайджанская составили три человека ранеными. В Минобороны уточнили, что все трое азербайджанских военных получили легкие ранения и им своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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