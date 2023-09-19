Два человека подорвались на мине в Ходжавендском районе

19 сентября 2023, 09:18

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Сегодня ночью в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

С момента окончания 44-дневной войны жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 жителей Азербайджана, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, слова которого 10 сентября привел Report.az.

Грузовой автомобиль марки Shacman Howo, принадлежащий государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана сегодня около 04.00 [03.00 мск] подорвался на противотанковой мине на 58-м километре дороги Ахмедбейли – Физули – Шуша, сообщило агентство.

В результате взрыва погибли находившиеся в автомобиле сотрудники агентства Самир Садыхов 1970 года рождения, и Фархад Гулиев 1965 года рождения, сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Машина подорвалась на противотанковой мине, заложенной карабахской диверсионной группой, считает Служба госбезопасности Азербайджана.

Взрыв произошел в 03.45 [02.45 мск]. Заведено уголовное дело по статьям о терроризме, умышленном убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью или общеопасным способом, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщила спецслужба, перевод релиза которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, автодорога Ахмедбейли – Физули – Шуша была построена после карабахской войны 2020 года и сдана в эксплуатацию осенью 2021 года.

Напомним, в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты подчеркнули, что разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс. 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на разминирование земель в зоне карабахского конфликта понадобится 30 лет и 25 миллиардов долларов.

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