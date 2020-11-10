погрузка самолета с солдатами Минобороны России для развертывания миротворческого контингента в нагорном Карабахе. Кадр видео tvzvezda.ru https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20201110530-zlN9T.html

10 ноября 2020, 09:30

Россия приступила к развертыванию контингента миротворцев в Нагорном Карабахе

В Нагорный Карабах вылетели первые самолеты с российскими солдатами, Минобороны России приступило к развертыванию там миротворческого контингента. Менее чем за час до вступления в силу соглашения о перемирии житель Тертера получил ранение при артобстреле, сообщило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Одним из его пунктов является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом президент Азербайджана заявил, что миротворческую миссию будут осуществлять совместно военные из России и Турции. Договор вступил в силу в 00.00 мск 10 ноября. Накануне его подписания прифронтовые села в Агдамском и Тертерском районах Азербайджана активно обстреливались. Сельчане рассказали, что жителей разрушенных домов принимают у себя как местные родственники, так и в других районах.

Сегодня с 6:00 мск Минобороны России приступило к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. В регион вылетели первые самолеты Ил-76, пишет со ссылкой на ведомство "Коммерсант".

По данным Минобороны, Россия направит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники.

За 40 минут до вступления в силу соглашения о перемирии, артиллерийскому обстрелу подвергся город Тертер, был ранен один мирный житель, следует из сообщения на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрел, по данным ведомства, был зафиксирован в 00.20 10 ноября (23.20 мск 9 ноября).

В результате обстрела пострадал Мамедов Сабир Махар оглу 1965 года рождения, пишет со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана Sputnik-Азербайджан.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Ильхам Алиев назвал подписанное заявление точкой в урегулировании конфликта с Арменией", "Президент Нагорного Карабаха согласился прекратить конфликт", "Российские аналитики сочли взятие Шуши важным стратегическим успехом Азербайджана".

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