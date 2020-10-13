Саперы обнаружили в Степанакерте более 770 неразорвавшихся снарядов

13 октября 2020, 14:56

Сотрудники спасательной службы Нагорного Карабаха с начала обстрелов нашли на улицах Степанакерта 673 ракеты и бомбы, еще 100 обнаружены Центром гуманитарного разминирования. Боеприпасы вывозятся за город и уничтожаются.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако стороны сообщают о продолжающихся боях и обстрелах населенных пунктов. Минувшей ночью мишенью азербайджанских вооруженных сил стали гражданские объекты в Мартакерте и других городах, погибших и раненых нет, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. В Степанакерте ночь прошла относительно спокойно, но жители не покидают убежищ.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

Саперы спасательной службы Нагорного Карабаха обнаружили 673 неразорвавшихся снаряда и бомбы в жилых кварталах Степанакерта, сообщил сотрудник Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Эти бомбы и снаряды остались в результате обстрела столицы азербайджанскими вооруженными силами с 27 сентября по 12 октября. Все обнаруженные боеприпасы являются тяжелыми ракетами, ударными и кассетными бомбами турецкого и израильского производства", – сказал он.

Тадевосян уточнил, что неразорвавшиеся боеприпасы вывозятся саперами за город и уничтожаются. Работы по поиску снарядов в Степанакерте продолжаются.

В день сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям находят по несколько десятков неразорвавшихся боеприпасов. "Бывает по 30 штук, по 40 штук. Все вместе собираем, потом взрываем", – процитировали 12 октября сотрудника ведомства Арсена Оганджаняна "Известия".

Напомним, что к 10 октября саперы обнаружили и обезвредили около 180 кассетных бомб и ракет, оставшихся в Степанакерте после обстрелов.

Наряду со спасателями работы по обезвреживанию снарядов проводит карабахский Центр гуманитарного разминирования. По словам директора центра Самвела Месропяна, менее чем за две недели обнаружено свыше 100 невзорвавшихся боеприпасов – кассетных бомб и ракет, в основном турецкого и израильского производства. Пока работы ведутся только в Степанакерте, но в дальнейшем разминирование начнется и в других районах Нагорного Карабаха, сказал Месропян корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"