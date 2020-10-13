Нагорный Карабах заявил об ударах Азербайджана по гражданским объектам

13 октября 2020, 12:00

Мишенью азербайджанских ВС ночью стали гражданские объекты в Мартакерте и других городах, погибших и раненых нет, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. В Степанакерте ночь прошла относительно спокойно, но жители не покидают убежищ.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако стороны сообщают о продолжающихся боях и обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. 12 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в Гяндже в результате обстрелов погибли 10 человек, ранены 35. Армия обороны Нагорного Карабаха днем ранее заявила, что не ведет обстрелов населенных пунктов Азербайджана. При этом власти Нагорного Карабаха заявили о продолжающихся обстрелах Степанакерта. Сегодня Азербайджан сообщил о ночных боях и обстрелах трех районов.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

Обстановка в зоне карабахского конфликта ночью осталась напряженной, а утром Азербайджан возобновил боевые действия на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях, ведя активный ракетный огонь, говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, военные Нагорного Карабаха взяли под контроль город Гадрут.

Информационный штаб в Степанакерте сообщил сегодня о потерях азербайджанской стороны на 12 октября: потери живой силы - 5139, уничтожены 173 БПЛА, 16 вертолетов, 18 самолетов, четыре ракетные установки, танков и другой бронетехника - 521. В Нагорном Карабахе с 27 по 12 октября в ходе боевых действий погибли 542 человека, сообщили в штабе.

"Ночью 13 октября мишенью Азербайджанских ВС были гражданские объекты. В Мартакерте сгорела одна квартира. В других городах также есть поврежденные строения. Жертв и раненых нет, так как население находилось в убежищах", - сообщили в Службе по ЧС Нагорного Карабаха.

Жители Степанакерта рассказали, что вечер 12 октября и ночь 13 октября были относительно спокойными, сигнал воздушной тревоги звучал нечасто. Марета Григорян сообщила, что "обстрел столицы велся приблизительно в 21.00, после было спокойно, несколько раз в течение ночи включалась сирена тревоги, однако взрывы ракет звучали далеко". "Утром было слышно, что где-то идут обстрелы. Мы выяснили, что это возобновились ракетные удары по городу Аскеран", - рассказала местная жительница.

При этом жители Аскерана, Мартуни и Мартакерта заявили, что "ночь была неспокойной, Азербайджан продолжает бомбить населенные пункты", "под утро, после небольшого перерыва, обстрелы возобновились".

Жительница Мартакерта Лусине Закарян отметила, что "рано утром - в 06.50 - противник начал интенсивный обстрел города Мартакерт и окрестных населенных пунктов". "В данный момент ситуация такая же", - сказала Закарян в 10.30 по местному времени (09.30 мск) корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Аскерана Анна Айрапетян сказала, что из-за обстрелов люди продолжают находиться в убежищах.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"