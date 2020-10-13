Азербайджан заявил об обстрелах трех районов

13 октября 2020, 08:22

Армянские военные обстреливают территории Тертерского, Геранбойского и Агдамского районов, заявило Минобороны Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако стороны сообщают о продолжающихся боях и обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. 12 октября генпрокуратура Азербайджана заявила, что в Гяндже в результате обстрелов погибли 10 человек, ранены 35. Жители прифронтовых азербайджанских сел также сообщили о продолжающихся обстрелах. Армия обороны Нагорного Карабаха днем ранее заявила, что не ведет обстрелов ни Гянджи, ни других населенных пунктов Азербайджана. При этом, власти Нагорного Карабаха заявили о продолжающихся обстрелах Степанакерта.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранены. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Вооруженные силы Армении сегодня с утра, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, обстреливают территорию Тертерского района", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, по данным ведомства, армянские военные обстреливают территории Геранбойского и Агдамского районов.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали заявление об обстрелах трех районов Азербайджана.

Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что ситуация в зоне конфликта остается напряженной. На территории города разорвалось два азербайджанских снаряда, жертв и разрушений не было, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"