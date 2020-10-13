Житель Агдамского района на развалинах своего дома. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

13 октября 2020, 01:45

Перемирие не спасло от обстрелов прифронтовые села Азербайджана

Обстрелы прифронтовых населенных пунктов Азербайджана продолжились и после объявленного перемирия, рассказали местные жители.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", в 12.00 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Однако стороны сообщают о продолжающихся боях и обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. 11 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели девяти жителей Гянджи и ранении 34. Армия обороны Нагорного Карабаха в тот же день заявила, что не ведет обстрелов ни Гянджи, ни других населенных пунктов Азербайджана.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранены. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

«С утра обстрел начался. Так продолжалось с перерывами до пяти часов вечера. Как только наша артиллерия отвечала, они смолкали. Однако огонь был какой-то хаотичный, снаряды падали мимо села», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" вечером 12 октября житель села Гарадаглы Расим Мусаев.

По его словам, из-за непрекращающихся обстрелов жители не могут заняться хозяйством. «Сегодня в Кенгерли, мужчину ранило как раз на поле. Пока не перестанут обстреливать, жизнь не вернется в нормальное русло», - сказал Мусаев.

Житель села Гапанлы Наги Тагиев сообщил, что в результате обстрела поврежден его дом, он с семьей остаются в городе Барда у родственников. «Каждый день я приезжаю, чтобы покормить скот и кур. Я не могу перевезти сюда обратно жену и детей. Во-первых, дом поврежден. Во-вторых, дети испугаются обстрелов. Пока перемирие только на словах», - сказал Тагиев.

Житель села Шукюрбейли Физулинского района Руфат Мамедов также сообщил об обстрелах. «Стреляют из артиллерийских установок. Сегодня в село попали несколько снарядов. В одном месте стог сена загорелся. В другом снаряд попал во двор местного жителя. Чудом удалось избежать жертв», - сказал Мамедов.

Житель села Гузанлы Айдын Джафаров сообщил, что в результате очередного обстрела в селе повреждены еще два дома. «В одном доме снесло часть крыши. В другом доме выбило окна. Нет дня, чтобы село не обстреливали. Я так понял, что перемирие не распространяется на артиллерийские удары. Но их в первую очередь надо остановить, они больше всего наносят ущерб», - отметил Джафаров.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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