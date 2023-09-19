Пашинян потребовал деятельной реакции от российских миротворцев

19 сентября 2023, 15:48

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Российские миротворцы и Совет безопасности ООН должны принять меры в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе, заявили сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Армения заявляла о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Источники сообщили о боях в районе между Степанакертом и Шуши. Антитеррористические мероприятия проводятся "в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры", заявило Минобороны Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений.

Стороны должны прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования карабахского конфликта, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российские миротворцы остаются в зоне конфликта и выполняют свои функции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что ожидает действий от российских миротворцев. В прямом эфире в Facebook* он отметил, что ситуация была отчасти предсказуемой. "Нельзя сказать, что эта ситуация в Нагорном Карабахе была непредсказуемой. Мы видели напряженность ситуации". Мы созвали расширенное заседание Совета Безопасности и обсудили ситуацию. Мы считаем, что, во-первых, российские миротворческие силы должны принять меры, а во-вторых, мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН должен принять меры", - привело его слова Aysor.Am.

C аналогичным призывом выступил МИД Армении. "Призыв к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН, имеющего первостепенное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности, в том числе российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе на основании подписанного главами Армении, Азербайджана и России трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г, предпринять четкие и недвусмысленные шаги с целью прекращения агрессии Азербайджана", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook*.

Требования МИД Армении к Совбезу ООН и российским миротворцам прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также опровергла заявления Азербайджана о том, что российские миротворцы были заранее уведомлены о начале антитеррористических действий "В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы «заблаговременно» предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - сообщила она.

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