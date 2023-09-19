Армения заявила об отсутствии своих подразделений в Нагорном Карабахе

19 сентября 2023, 15:09

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В Нагорном Карабахе нет подразделений Минобороны Армении, заявило сегодня ведомство в ответ на заявления Минобороны Азербайджана о том, что формирования вооруженных сил Армении подвергают обстрелу азербайджанских военных. Военное ведомство Азербайджана призвало жителей Нагорного Карабаха воспользоваться гуманитарными коридорами для эвакуации.

"Кавказский узел" писал, что Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Источники сообщили о боях в районе между Степанакертом и Шуши. Антитеррористические мероприятия проводятся "в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры", заявило Минобороны Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

Стороны должны прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования карабахского конфликта, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российские миротворцы остаются в зоне конфликта и выполняют свои функции.

Минобороны Армении заявило, что в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ распространяются ложные утверждения о присутствии подразделения вооруженных сил Армении, ее военной техники и личного состава в Нагорном Карабахе. "В азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения вооруженных сил Армении, военная техника и личный состав.

Министерство обороны Республика Армения неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Азербайджана в своих сообщениях о ходе антитеррористических мероприятий указывает, что обстрелы проводят "формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент. Такая формулировка содержится в сообщениях в Telegram-канале ведомства от 12.33, 13.13, 13.26 (11.33, 12.13, 12.26 мск) и других

Военное ведомство Азербайджана заявило, что в рамках антитеррористических мероприятий "с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура"

"Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки", - указано в сообщении в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

Ведомство пообещало обеспечить защиту и охрану "административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов" и отметило, что женщинам, детям, пожилым людям, а также людям с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания".

Для эвакуации населения созданы гуманитарные коридоры, сообщило ведомство. "В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма, сообщило Минобороны Азербайджана, не разъяснив порядок эвакуации.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в зоне конфликта в результате подрывов на минах погибли шесть человек, в том числе четыре сотрудника МВД Азербайджана.

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