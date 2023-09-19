Четверо силовиков подорвались на мине в Ходжавендском районе

19 сентября 2023, 10:52

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Сегодня рано утром четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли при подрыве на мине в Ходжавендском районе. Силовики направлялись к месту гибели двух работников госагентства автодорог, которые за полчаса до этого также подорвались на мине.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев.

Сегодня утром четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли, подорвавшись на мине, когда направлялись на место взрыва автомобиля госагентства автодорог Азербайджана. Инцидент произошел на 58 километре трассы Ахмедбейли – Физули – Шуша, сообщили СГБ Азербайджана, МВД и Генпрокуратура страны в совместном релизе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По версии следствия, около 04.30 (03.30 по мск) автомобиль "КамАЗ", в котором находились сотрудники МВД подорвался на мине на территории села Тагаверд Ходжавендского района. Следствие считает, что мину установили диверсанты Нагорного Карабаха.

"В результате теракта погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглу, 1994 года рождения, Ширинов Рамиль Ариф оглу 1987 года рождения, Махмудов Сеймур Эльсевер оглу 1991 года рождения и Заманов Хазар Азер оглу 1998 года рождения", – сказано в сообщении.

Главное следственное управление СГБ завело уголовное дело по статьям УК Азербайджана о терроризме, убийстве с особой жестокостью или общеопасным способом двух или более человек и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Напомним, семь общественных организаций Азербайджана обратились 4 августа к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. При этом 10 сентября официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уточнил, что с момента окончания 44-дневной войны жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 жителей Азербайджана.

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