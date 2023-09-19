Солдат армии НКР на передовой. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

19 сентября 2023, 13:51

Степанакерт заявил об обстреле по всей линии соприкосновения

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Азербайджан сегодня начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, заявили власти Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Источники сообщили о боях в районе между Степанакертом и Шуши.

Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Нагорного Карабаха, заявило представительство Нагорного Карабаха в Армении. "На данный момент столица Степанакерт, другие города и села подвергаются интенсивному артобстрелу", – привел сегодня News.am сообщение представительства.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня заявило, что военнослужащие Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. "Около 13.00 [12.00 мск] были нанесены в том числе ракетно-артиллерийские удары", – отметило министерство на своей странице в соцсети Facebook*.

Напомним, азербайджанское название Степанакерта – Ханкенди, Шуши – Шуша.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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