МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

19 сентября 2023, 14:24

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Стороны должны прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования карабахского конфликта, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российские миротворцы остаются в зоне конфликта и выполняют свои функции.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Источники сообщили о боях в районе между Степанакертом и Шуши. Власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования", - привело слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что российские миротворцы остаются в зоне конфликта и продолжают выполнять свои функции, несмотря на обострения. Захарова добавила, что Москва подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству, говорится в публикации.

Захарова подчеркнула, что Москва исходит из того, что безопасность миротворцев будет обеспечена всеми сторонами, сообщило сегодня РБК.

Россия проводит контакты по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с представителями Азербайджана, отметила Захарова, сообщило сегодня РИА "Новости".

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