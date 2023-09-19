Снаряд в Степанакерте, 2020 год, фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

19 сентября 2023, 12:33

Степанакерт попал под артобстрел

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Азербайджанские военные сегодня атаковали Степанакерт в том числе из артиллерии, из-за чего в городе была объявлена воздушная тревога, сообщили источники.

Артиллерийский обстрел ведется по Степанакерту около получаса, люди спускаются в бомбоубежища, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Вооруженные силы Азербайджана прямо сейчас обстреливают окрестности Степанакерта", – передал в 12.14 мск телеграм-канал "Re:public of Artsakh". К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показан Степанакерт, на заднем плане слышен звук сирены.

В другом сообщении канала сказано, что азербайджанские военные ведут огонь по городу из артиллерии.

На 12.30 мск на сайтах Минобороны Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения об атаке на Степанакерт.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 сентября 2023, 13:36

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