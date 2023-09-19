Баку объяснил артобстрелы Карабаха контртеррористической операцией

19 сентября 2023, 12:49

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Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции, в рамках которой применяется высокоточное оружие для выведения из строя боевых позиций.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по Степанакерту.

В Нагорном Карабахе начаты антитеррористические мероприятия, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

"[Они проводятся] в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на [перешедшие под контроль Азербайджана] территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", – сказано в сообщении.

Азербайджанские военные применяют высокоточное оружие для выведения из строя боевых позиций, добавило министерство. "Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", – сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что о происходящем проинформированы российские миротворцы и руководство турецко-российского мониторингового центра.

Минобороны Азербайджана также заявило, что карабахские военные в последнее время регулярно возводили фортификации, минировали территорию, увеличивали количество окопов и усиливали боевые позиции бронетехникой. Кроме того, сегодня в зоне конфликта в результате подрывов на минах погибли шесть человек, в том числе четыре сотрудника МВД Азербайджана.

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