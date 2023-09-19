19 сентября 2023, 12:49

Баку объяснил артобстрелы Карабаха контртеррористической операцией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции, в рамках которой применяется высокоточное оружие для выведения из строя боевых позиций.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по Степанакерту.

В Нагорном Карабахе начаты антитеррористические мероприятия, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

"[Они проводятся] в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на [перешедшие под контроль Азербайджана] территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", – сказано в сообщении.

Азербайджанские военные применяют высокоточное оружие для выведения из строя боевых позиций, добавило министерство. "Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", – сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что о происходящем проинформированы российские миротворцы и руководство турецко-российского мониторингового центра.

Минобороны Азербайджана также заявило, что карабахские военные в последнее время регулярно возводили фортификации, минировали территорию, увеличивали количество окопов и усиливали боевые позиции бронетехникой. Кроме того, сегодня в зоне конфликта в результате подрывов на минах погибли шесть человек, в том числе четыре сотрудника МВД Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 сентября 2023, 13:36

19 сентября 2023, 13:13

19 сентября 2023, 12:33

  • Степанакерт попал под артобстрел

    Азербайджанские военные сегодня атаковали Степанакерт в том числе из артиллерии, из-за чего в городе была объявлена воздушная тревога, сообщили источники.

19 сентября 2023, 11:57

19 сентября 2023, 11:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи