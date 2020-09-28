Аналитики оценили перспективы признания Арменией независимости Нагорного Карабаха

28 сентября 2020, 02:22

Армения должна обсудить вопрос признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Признание Нагорного Карабаха зависит от масштабов боевых действий, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час вводятся с сегодняшнего дня, 28 сентября. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян признал потерю некоторых позиций в направлении Талыша.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, в боях в зоне карабахского конфликта убиты 16 солдат, более 100 получили ранения. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрелов из тяжелых орудий погибли пятеро и ранены 19 гражданских жителей различных районов страны.

Армения может обсудить вопрос признания независимости Нагорного Карабаха, заявил 27 сентября премьер-министр Никол Пашинян на экстренном заседании парламента, связанном с обсуждением вопроса введения чрезвычайного положения.

Руководитель парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян напомнил, что еще в 2016 году руководство Армении заявило о возможности признания независимости Нагорного Карабаха в случае широкомасштабной войны.

По его словам, Ереван до сих пор не признал независимость Нагорного Карабаха по одной причине - "говорилось, что если признаем, то провалим переговоры, а это приведет к полномасштабной войне, в том числе, и в Армении".

"Сегодня началась широкомасштабная агрессия, переговоры потеряли смысл. Не считаете ли, что можно начать процесс, чтобы Армения признала независимость Арцаха (Нагорного Карабаха), а в Арцахе (Нагорном Карабахе) провели референдум для присоединения к Армении, чтобы тема закрылась раз и навсегда?" - спросил Марукян премьера.

"Этот вопрос всегда был актуален. Ваш вопрос состоит из двух частей - признание и все остальное. Обо всем остальном говорить сейчас не хочу. А о том, есть ли у нас в повестке дня вопрос признания, скажу, что как было, так и есть. Идем мы на это или нет, думаю, после вашего публичного вопроса Армения должна серьезно обсудить вопрос признания независимости Нагорного Карабаха и начать общественные обсуждения", - заявил Никол Пашинян.

Реакция властей Армении зависит от масштабов эскалации конфликта

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха зависит от масштабности агрессии и продолжительности боевых действий, заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он отметил, что на данный момент армянская сторона придерживается ответных действий военного характера. При этом, по его словам, эскалация на границе Нагорного Карабаха "чрезвычайно острая".

"Азербайджан заранее готовился к боевым действиям в арцахском направлении (направлении Нагорного Карабаха). Такого масштаба акции не могут быть случайными. По Степанакерту бьют впервые за последние 26 лет. Присутствие журналиста турецкого государственного телеканала TNT, который работает с первых минут, также свидетельствует об этом. Поэтому как будут развиваться события, и как отреагируют власти Армении, зависит от масштабов эскалации", - пояснил Искандарян.

Политолог связал эскалацию в Нагорном Карабахе с реваншистскими настроениями азербайджанского руководства после июльского обострения.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

"Власти Азербайджана чувствуют себя во фрустрации и, в определенном смысле, пошли ва-банк. Это говорит о том, что принятие решения часто бывает не только рациональным, но и эмоциональным. Кроме этого, необходимо учесть, что Азербайджан – сложная страна со специфическим режимом. И внутри азербайджанской элиты есть серьезные проблемы, что было видно задолго до того: как по заявлениям, так и по риторике", - сказал он.

По мнению Искандаряна, у международного сообщества немного инструментов для того, чтобы повлиять на ситуацию. "Но если боевые действия приобретут больший размах, международное сообщество, не исключено, что применит не только политические методы давления. Но пока речь идет о политических инструментах и говорить о санкциях рано", - сказал политолог, добавив, что возобновление переговорного процесса также зависит от масштабов войны.

Международное сообщество должно отреагировать на обострение

Международное сообщество должно дать оценку действиям азербайджанской стороны, считает исполнительный директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян.

«Международное сообщество не должно ограничиться словами или призывами. Нужны реальные шаги для привлечения Азербайджан к ответственности», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, очередное обострение свидетельствует о необходимости внедрения механизмов расследования инцидентов, закрепленных в венских соглашениях 2016 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они охарактеризовали итоги встречи как положительные. Азербайджанские политологи скептически оценили итоги встречи, в то время как у армянских политологов встреча вызвала сдержанный оптимизм, а у политиков в Нагорном Карабахе - положительную оценку.

«Азербайджан противится реализации венских соглашений. Когда в ОБСЕ голосовали за их внедрение, азербайджанская сторона наложила вето, доказав, что не заинтересована в расследовании случаев нарушения перемирия», - подчеркнул политолог.

Для возвращения Азербайджана за стол переговоров необходимо создать условия, при которых нет иного выбора, как в 1994 году, когда было заключено трехстороннее перемирие, считает Погосян. По его мнению, Армения может признать независимость Нагорного Карабаха, если азербайджанская сторона не откажется от идеи решить конфликт военным путем.

«Армения не признала Арцах (Нагорный Карабах), чтобы не навредить переговорному процессу, в рамках которого должен быть определен статуса Арцаха (Нагорного Карабаха). И если боевые действия не прекратятся, у Армении есть в арсенале это «оружие», армянские власти могут им воспользоваться и начать процесс международного признания Арцаха (Нагорного Карабаха)», - пояснил он.

Длительные военные действия серьезно повлияют на экономику Азербайджана

Последние события в Азербайджане свидетельствовали о его готовности напасть на Нагорный Карабах, считает аналитик военно-аналитического портала Razm.info Айк Хачикян.

«Любое действие, даже если о нем известно с точностью до дня и времени начала, в себе содержит элемент неожиданности. В этом случае все было очевидно как минимум для экспертных кругов», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Гипотетически Азербайджан готов к длительным военным действиям, однако это будет иметь серьезные последствия как финансового характера, так и по части боевых потерь, отметил военный аналитик. «В ближайшие дни будет ясно. Но пока что складывается впечатление, что новая война не будет короткой», - подчеркнул Хачикян.

Обострение карабахского конфликта прокомментировал блогер BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Баку логично хочет изменить статус-кво, Ереван - готов к войне и также хочет положить конец "качелям". Уступать никто не хочет! [...] Очень надеюсь, что обойдется без дальнейшего кровопролития. С другой стороны, прекрасно понимаю логику и Баку, и Еревана", - написал он в публикации "Армяно-азербайджанское обострение. Обзор утренней почты".

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".