Степанакерт признал потерю ряда позиций в зоне карабахского конфликта

28 сентября 2020, 00:44

Азербайджанская стороны стремится уничтожить объекты инфраструктуры, в ходе боевых действий были потеряны некоторые позиции в направлении Талыша, заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Среди пострадавших в результате обстрелов оказалась беременная, сообщил карабахский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час вводятся с 28 сентября.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, в боях в зоне карабахского конфликта убиты 16 солдат, более 100 получили ранения. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрелов из тяжелых орудий погибли пятеро и ранены 19 гражданских жителей различных районов страны.

В Степанакерте ждали начала военных действий со стороны Азербайджана, поэтому Армия обороны была к ним готова, заявил во время брифинга 27 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. При этом он признал утрату контроля над некоторыми позициями.

"Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге, есть десятки пострадавших среди мирного населения, в том числе погибшие", – привело его слова издание NEWS.am.

По оценкам Арутюняна, происходящее в зоне карабахского конфликта является "полномасштабной войной" по всей линии соприкосновения, "которой ранее еще не было".

"Это не апрель 2016 года, не тавушские события. Это классическая война, к которой была проведена подготовительная работа [...] Очевидно, что война носит масштабный характер, и Азербайджан задействовал все свои силы и технику", – сказал карабахский лидер, добавив, что противник целенаправленно бомбит инфраструктурные объекты.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о возвращении контроля над семью селами: Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, а также Беюк Марджанлы и Нюзгяр Джебраильского района. Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении заявили, что сообщение Минобороны Азербайджана не соответствует действительности и является "очередной информационной атакой".

Беременная женщина серьезно пострадала в результате обстрела населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщил вечером 27 сентября омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.

"Одна беременная женщина получила тяжелое ранение в результате выстрела по гражданским поселениям [...] К счастью, благодаря профессиональному вмешательству наших врачей ребенок и мать спасены", – написал он у себя в Facebook.

По данным Минздрава Армении, в различные медцентры республики доставлены 18 раненых из Нагорного Карабаха: семь из них – гражданские лица, 11 – военнослужащие. У большинства из них осколочные ранения. Врачи оценивают состояние двух раненых как тяжелое, еще двоих – как крайне тяжелое, сообщил "Sputnik Армения".

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".