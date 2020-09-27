Азербайджан заявил о возвращении контроля над семью селами

27 сентября 2020, 15:54

Семь сел в зоне карабахского конфликта перешли сегодня под контроль Азербайджана в результате боевых действий, сообщило азербайджанское Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и в Армении после начала боев в зоне карабахского конфликта. Минобороны Азербайджана назвало наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы со стороны Нагорного Карабаха.

По официальным данным, в Азербайджане ранения получили шесть мирных жителей, информации о погибших не поступало. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что при обстрелах с азербайджанской стороны убиты 10 военных и два мирных жителя, а ранения получили "десятки человек".

В результате боевых действий под контроль азербайджанских военных перешли семь сел: Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, а также Беюк Марджанлы и Нюзгяр Джебраильского района, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, азербайджанская армия уничтожила ряд постов противника и взяла под контроль ряд высот на Агдеринском направлении и горном хребте Муровдаг, говорится в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".