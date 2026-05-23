Кавказский узел

02:40, 23 мая 2026

Два человека пострадали в Новороссийске во время атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки беспилотников упали на территории нефтебазы в Новороссийске. Два местных жителя получили ранения во время воздушной атаки и были госпитализированы. В Анапе получил повреждения частный дом.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, сегодня ночью при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали два человека. Один в момент падения обломков беспилотника находился на улице, с ранениями его госпитализировали в медучреждение. Второй мужчина также находился на улице, он тоже госпитализирован.

Обломки БПЛА упали на нефтебазу, загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, обломки упали на территорию топливного терминала.

Также штаб сообщил об атаке БПЛА на Анапу. В городе обломки беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Веселая Гора, пострадавших нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера после атаки БПЛА. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
