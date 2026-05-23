Два человека пострадали в Новороссийске во время атаки БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обломки беспилотников упали на территории нефтебазы в Новороссийске. Два местных жителя получили ранения во время воздушной атаки и были госпитализированы. В Анапе получил повреждения частный дом.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, сегодня ночью при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали два человека. Один в момент падения обломков беспилотника находился на улице, с ранениями его госпитализировали в медучреждение. Второй мужчина также находился на улице, он тоже госпитализирован.
Обломки БПЛА упали на нефтебазу, загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, обломки упали на территорию топливного терминала.
Также штаб сообщил об атаке БПЛА на Анапу. В городе обломки беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Веселая Гора, пострадавших нет.
Ранее "Кавказский узел" писал, что на территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера после атаки БПЛА. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".
