05:59, 20 мая 2026

Оставлен в силе приговор Абдурахманову и Гончаренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита не смогла оспорить приговор Богдану Абдурахманову и Борису Гончаренко, которые были осуждены за поджог военкомата в Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2024 года суд приговорил к 13 годам колонии Богдана Абдурахманова, признав его виновным в поджоге военкомата в Горячем Ключе. Бориса Гончаренко суд признал пособником Абдурахманова и приговорил к 12 годам колонии.

Апелляционная инстанция оставили в силе приговор Южного окружного военного суда двум жителям Краснодарского края, которые были осуждены за попытку поджога здания военкомата в Горячем Ключе, пишет 19 мая "Коммерсант".

Защита пыталась оспорить решение суда, однако апелляционный суд не нашел оснований для его изменения, информирует ТАСС.

Напомним, что 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Абдурахманов обвинен в совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК РФ), Гончаренко – в пособничестве террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 УК РФ). Следователи считают, что Абдурахманов поджег здание военкомата, а Гончаренко помог ему изготовить коктейль Молотова.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
