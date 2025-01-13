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19:57, 13 января 2025

Абдурахманов и Гончаренко приговорены к длительным срокам в колонии

Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 13 годам колонии Богдана Абдурахманова, признав его виновным в поджоге военкомата в Горячем Ключе. Бориса Гончаренко суд признал пособником Абдурахманова и приговорил к 12 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2024 года прокурор потребовал приговорить Богдана Абдурахманова к 12 колонии, а Бориса Гончаренко - к 11 годам колонии. 

6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Абдурахманов обвинен в совершении теракта (часть  1 статьи 205 УК РФ), Гончаренко – в пособничестве террористической деятельности (часть  3 статьи 205.1 УК РФ). Следователи считают, что Абдурахманов поджег здание военкомата, а Гончаренко помог ему изготовить коктейль Молотова.

Сегодня на заседании в Южном окружном военном суде судья Сергей Горелов приговорил Бориса Гончаренко к 12 годам лишения свободы - на год больше срока, запрошенного прокурором, сообщает в своем телеграм-канале правозащитный проект "Зона солидарности", который оказывает поддержку Борису Гончаренко.

"Богдана Абдурахманова приговорили к 13 годам лишения свободы за «совершение террористического акта»", - говорится в публикации.

Оба подсудимых приговорены к срокам в колонии строгого режима с отбыванием 4,5 года в тюрьме, сообщил сегодня Южный окружной военный суд. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - говорится в публикации в телеграм-канале суда.

По данным суда, Абдурахманов и Гончаренко познакомились в Краснодаре в мае 2022 года. "Вечером 5 октября 2022 г. Гончаренко по месту своего жительства в г. Краснодаре изготовил зажигательные изделия, которые забрал Абдурахманов и выехал в г. Горячий Ключ, а Гончаренко остался по месту жительства. Прибыв к военкомату, Абдурахманов бросил в стеклянную часть его центральной двери три зажигательных изделия, осуществив поджог входа в здание, чем создал опасность гибели дежуривших работников и военнослужащих, нарушив деятельность по призыву граждан на военную службу в рамках мобилизации и причинив материальный ущерб. В результате оперативных действий лиц дежурной смены военкомата огонь был погашен", - отмечается в публикации.

Напомним, 28 мая 2024 года Богдан Абдурахманов заявил в суде, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение.

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Автор: "Кавказский узел"

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