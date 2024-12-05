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17:53, 5 декабря 2024

Прокурор запросил длительные сроки Гончаренко и Абдурахманову

Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение попросило приговорить к 11 годам колонии Бориса Гончаренко и к 12 годам Богдана Абдурахманова, которые обвиняются 
по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября суд продлил на три месяца срок ареста Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова. 28 октября прокурор изменил квалификацию обвинения: Абдурахманов обвиняется в совершении теракта, а Гончаренко - в пособничестве терроризму. 28 ноября на заседании в Южном окружном военном суде стороны закончили представление доказательств.

28 мая на заседании суда обвиняемый в поджоге военкомата Богдан Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение. Назначенная судом проверка заявления Абдурахманова о том, что он давал свои показания под давлением, еще не закончена, сообщил 24 июня адвокат.

Сегодня на заседании в Южном окружном военном суде прокурор Алексей Ханеня попросил приговорить Бориса Гончаренко, обвиняемого в пособничестве террористической деятельности (часть  3 статьи 205.1 УК РФ), к 11 годам колонии за то, что Гончаренко помог Богдану Абдурахманову подготовить коктейль Молотова.  Богдану Абдурахманову гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы за совершение террористического акта (часть  1 статьи 205 УК РФ), сообщил сегодня правозащитный проект "Зона солидарности".

Напомним, 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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Автор: "Кавказский узел"

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