Обвинение по делу Гончаренко и Абдурахманова закончило представление доказательств

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На заседании Южного окружного военного суда по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова о поджоге военкомата в Горячем Ключе обвинение завершило представление доказательств, на следующих заседаниях стороны перейдут к прениям.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября суд продлил на три месяца срок ареста Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова. 28 октября прокурор изменил квалификацию обвинения: Абдурахманов обвиняется в совершении теракта, а Гончаренко - в пособничестве терроризму.

28 мая на заседании суда обвиняемый в поджоге военкомата Богдан Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение. Назначенная судом проверка заявления Абдурахманова о том, что он давал свои показания под давлением, еще не закончена, сообщил 24 июня адвокат.

Обвинение на процессе Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в поджоге здания военкомата в Горячем Ключе, на заседании 28 ноября в Южном окружном военном суде закончило предоставление своих доказательств. рассказал 30 ноября корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гончаренко Феликс Вертегель. «На заседаниях 5 и 12 декабря пройдут прения. Первыми выступит сторона обвинения. Затем – сторона защиты», - отметил он.

Адвокат также рассказал, что после изменения квалификации обвинения сроки возможного наказания для Гончаренко останется неизменным. «А вот что касается Абдурахманова, то его сроки наказания достаточно сильно уменьшились. Однако сколько запросит обвинение, мы узнаем 5 декабря», - заявил Вертегель.

Он также подчеркнул, что ни у Гончаренко, ни у Абдурахманова нет жалоб ни на здоровье, ни на условия содержания.

Напомним, 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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