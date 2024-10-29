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01:27, 29 октября 2024

Изменена квалификация обвинения Гончаренко и Абдурахманову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор изменил квалификацию обвинения фигурантам дела о поджоге военкомата в Горячем Ключе. Богдан Абдурахманов обвиняется в совершении теракта, а Борис Гончаренко - в пособничестве терроризму.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября суд продлил на три месяца срок ареста Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова.

28 мая на заседании суда обвиняемый в поджоге военкомата Богдан Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение. Назначенная судом проверка заявления Абдурахманова о том, что он давал свои показания под давлением, еще не закончена, сообщил 24 июня адвокат.

Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову изменили квалификацию дела, пишет 28 октября "Зона солидарности" в своем телеграм-канале.

Теперь Абдурахманову вменяется статья о совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК РФ), а Гончаренко - о пособничестве терроризму (часть 3 статьи 205.1 УК РФ), по версии следствия, он лишь подготовил жидкость для поджога.

28 октября в Южном окружном военном суде состоялось очередное заседание по данному делу. На нем были допрошены сотрудники ФСБ. Один из них рассказал, что при осмотре территории около военкомата в Горячем Ключе была найдена пластиковая емкость, на которой были обнаружены отпечатки пальцев Гончаренко. Его задержали на следующий же день, а вечером того же дня был задержан Абдурахманов. Сотрудник спецслужб заявил, что на фигурантов дела не оказывалось давления ни психологического, ни физического.

Второй сотрудник ФСБ рассказал, как проходило задержание. По его словам, на задержанных надевали только наручники, мешки на голову не надевались. Кроме того, отметил он, давать показания их не заставляли.

После этого Абдурахманова спросили, узнает ли он сотрудницу ФСБ, тот ответил отрицательно. Его спросили про обстоятельства задержания. Обвиняемый заявил, что ему надели на голову тканевой мешок, заломили руки, посадили в машину и куда-то повезли. При этом он заявил, что его били руками по телу.

Гончаренко, в свою очередь, отказался давать показания об оказании на него давления. Он заявил, что это ничего "принципиально не меняет". Обвиняемый добавил, что не заявлял о давлении, так как был в стрессе, не хотел "качать права" и ощущал свою беззащитность.

Следующее заседание по делу запланировано на 11 ноября, на нем будет допрошен следователь.

Напомним, 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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Автор: "Кавказский узел"

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