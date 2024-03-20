Гончаренко признался в изготовлении смеси для поджога военкомата

20 марта 2024, 04:52

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Борис Гончаренко, обвиняемый по делу о поджоге здания военкомата в Горячем Ключе, признался, что изготовил зажигательную смесь для второго обвиняемого Богдана Абдурахманова, рассказал адвокат Феликс Вертегель. Борис пожаловался на ухудшение здоровья, сообщила его мать Ольга Гончаренко.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля сотрудник военкомата Горячего Ключа, допрошенный в суде по делу о поджоге здания, не смог подтвердить значительный ущерб учреждению. Это дает надежду на смягчение обвинения Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову, сообщил адвокат. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Гончаренко и Абдурахманова политзаключенными.

Пожар в здании военкомата в Горячем Ключе произошел 6 октября 2022 года, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. В поджоге обвинены Борис Гончаренко и Богдан Абдурахманов, дело расследуется по статье о теракте (часть 2 статьи 205 УК РФ). В декабре 2023 года суд продлил им срок ареста. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление вместе с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

На заседании Южного военного окружного суда по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова 19 февраля все время занял допрос Гончаренко, рассказал «Кавказскому узлу» его адвокат Феликс Вертегель.

«Он сообщил, что действительно изготовил зажигательную смесь для Абдурахманова. Других действий он не совершал и считает данное действие не террористическим актом, а способом сопротивления, пусть и в хулиганской форме, вызванным угнетенным эмоциональным состоянием из-за происходящего в стране», - отметил Вертегель.

Он рассказал, что, по словам Гончаренко, они сидели в баре с Абдурахмановым и обсуждали политическую ситуацию. «Гончаренко говорил, что нужно использовать мирные способы. Абдурахманов говорил, что мирные методы не работают – надо делать что-то посерьезнее. И на фоне сообщений СМИ о происходившем (а в тот момент много сообщали о поджогах военкоматов) Гончаренко и сказал, полушутя: "Ну не хочешь мирных способов – подожги военкомат". Абдурахманов сказал, что не знает как это сделать, но Гончаренко заметил ему: "Привози компоненты, я сделаю смесь". Так все и было», - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что Абдурахманова еще не допрашивали. «Но я думаю, что он подтвердит эти слова», - заявил Вертегель.

Мать Бориса Ольга Гончаренко рассказала «Кавказскому узлу», что за все время заключения сына добилась лишь кратковременного свидания в начале февраля в СИЗО Ростова-на-Дону. «Отдала передачу и повидала сына. Говорили полтора часа по телефону через стекло. Старался меня поддержать, говорил добрые слова, передавал приветы близким и не жаловался», - подчеркнула Гончаренко.

«Я верю в хорошее! В благоприятный исход и встречу, возвращение сына домой. Однако статья обвинения "терроризм" не предполагает минимального или условного срока. Ни я, ни мой сын с такой статьёй не согласны. Зная взгляды сына, я считаю, что ему гораздо ближе позиция пацифиста [...] Никакого желания устрашить население или принести вред людям он не мог иметь. Более того, его вообще не было на месте того преступления, в котором его обвиняют», - заявила мать обвиняемого.

Она также отметила, что у ее сына начались проблемы со здоровьем. "У Бориса была ранее при несчастном случае серьёзная травма: перебиты обе кости голени, ногу чудом спасли в результате нескольких операций, там до сих пор есть металлический штифт и отсутствует малая берцовая кость. Он имел инвалидность 3-й группы в течение года. В условиях СИЗО начались боли, онемение пальцев, удалось вроде сделать рентген, подтверждающий ситуацию, но требуются осмотры и консультации врача, лечение и повторное оформление инвалидности. Также начало страдать зрение. Пишет заявления с просьбой о врачебной помощи. Пока тихо, результата нет», - рассказала она.

Напомним, 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты.

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