Защита обвиняемых в поджоге военкомата на Кубани выразила надежду на снисхождение

20 февраля 2024, 20:35

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Сотрудник военкомата Горячего Ключа, допрошенный по делу о поджоге здания, не смог подтвердить значительный ущерб учреждению. Это дает надежду на смягчение обвинения Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. 27 июля 2023 года стало известно, что дело Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в теракте в связи с поджогом военкомата в Горячем Ключе, поступило на рассмотрение военного суда в Ростове-на-Дону. В декабре суд продлил им срок ареста.

Адвокат Феликс Вертегель сообщил, что заседание по делу Гончаренко и Абдурахманова, обвиняемых по дело о террористическом акте (часть 2 статьи 205 УК РФ)за поджог военкомата в Горячем Ключе прошло 19 февраля. "Обвинение в теракте основано исключительно на том, что объект посягательства — военкомат, который предназначен для того, чтобы мобилизовывать военнослужащих. Таким образом, по мнению обвинения, это подрыв деятельности государственного органа", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В настоящее время процесс находится на стадии предоставления доказательств стороной обвинения, указал адвокат. "На следующем заседании есть вероятность, что сторона обвинения закончит предоставление своих доказательств. Будем допрашивать Гончаренко и Абдурахманова", - сказал Вертегель.

По его мнению, каких-то важных свидетелей обвинения, которые бы подтверждали версию обвинения, за время процесса не было. "Вчера допрашивали представителя потерпевшей стороны — военкомата. И что было для нас важно в его показаниях: военкомат не смог подтвердить и обосновать сумму нанесённого ущерба от поджога. А одним из пунктов части 2 статьи 205 УК РФ является причинение значительного ущерба. У стороны защиты есть основания полагать, что можем уйти от этого обвинения", - считает Вертегель.

Защита и подсудимые не согласны с квалификацией дела как теракта. "Когда до нас очередь дойдет на суде, то мы предоставим свои доводы", - отметил адвокат.

Довольно большие промежутки между заседаниями (как следует из карточки дела на сайте суда, заседания за последние месяцы были 20 декабря, 16 и 22 января, 19 февраля - прим. "Кавказского узла" ) объясняются ссылками суда на различные обстоятельства, пояснил защитник. "В основном перерывы из-за праздников — новогодние, сейчас 23 февраля и 8 марта. Помимо этого, заявляют о занятости конвойной службы в преддверие выборов. Следующее заседание назначено на 19 марта", - сообщил также Вертегель.

По его словам, сказать, что условия содержания устраивают подсудимых, нельзя. "СИЗО есть СИЗО, но каких-то новых, особых жалоб нет", - заявил Вертегель.

6 октября 2023 года адвокат сообщил, что Гончаренко жалуется на условия в краснодарском СИЗО, при этом было сорвано уже третье заседание по делу, так как ФСИН не доставила подсудимых в суд.

Защита Гончаренко настаивает на том, что в самом поджоге он не участвовал, а лишь изготовил смесь, которой воспользовался Богдан Абдурахманов. Это же подтверждают и камеры видеонаблюдения военкомата. Адвокат считает, что его подзащитный должен проходить по делу как пособник, однако следствие обвиняет его в соучастии и вменяет действия в составе группы лиц.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

Мать арестованного Ольга Гончаренко рассказала ранее "Кавказскому узлу", что Борис родился в 1988 году в Краснодаре. Закончил школу, затем отделение философии факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского госуниверситета, поступил на бюджетное отделение в аспирантуру по философии в Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, где и проучился два года. "Успешно учился, сдал кандидатский минимум, все практики и тому подобное. Но за год до окончания оставил учёбу и вернулся в Краснодар по семейным обстоятельствам в связи с рождением сына. Работал в разных организациях, в том числе в школе города Горячий Ключ, откуда родом его первая жена. Преподавал там историю и обществознание. Работал в филиале Президентской академии в Горячем Ключе, где преподавал философию. Позже в Краснодаре и Новороссийске работал менеджером в РИЦ "Гарант" и "КонсультантПлюс", - рассказала Гончаренко.

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