Борис Гончаренко пожаловался на условия в краснодарском СИЗО

06 октября 2023, 17:59

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За год после ареста обвиняемого по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе Бориса Гончаренко не удалось получить ни одного свидания, рассказала его мать. Адвокат сообщил, что Борис жалуется на условия в краснодарском СИЗО, при этом сорвано уже третье заседание по делу в Ростове-на-Дону, так как ФСИН не доставила подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля стало известно, что дело Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в теракте в связи с поджогом военкомата в Горячем Ключе, поступило на рассмотрение военного суда в Ростове-на-Дону. 1 августа суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста обвиняемым до 1 декабря. Гончаренко настаивает, что не участвовал в поджоге военкомата, а лишь готовил горючую смесь, и записи с видеокамер это подтверждают, заявил адвокат Феликс Вертегель.

6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать, рассказал адвокат Феликс Вертегель. 6 июня Гончаренко был продлен арест на два месяца.

Рассмотрение дела Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, которое должно было состояться 5 октября, в очередной раз был перенесено – на сей раз на 23 октября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гончаренко Феликс Вертегель. "Я не знаю, почему их третий раз не доставляют. Это знает только ФСИН. Суд регулярно отправляет им заявку, но они не везут. Может не хотят везти только двоих и ждут, когда нужно будет везти больше", - предположил он.

Вертегель добавил, что Гончаренко и Абдурахманов познакомились через общих приятелей. Он отметил, что по словам Гончаренко, тот изготовил смесь, так как Абдурахманов не знал, как ее готовить, и обратился к нему за помощью. "Он предполагал, но не знал точно, для чего Абдурахманов собирается использовать смесь. Поэтому обвинение четко разграничивает, что Гончаренко изготовлял смесь, а Абдурахманова обвиняют в том, что он совершал поджог", - отметил он.



Адвокат также отметил, что Гончаренко жаловался на общие условия содержания - переполненность СИЗО и "контингент". "Какого-то индивидуального давления на него нет", - подчеркнул Вертегель.

Мать Бориса Гончаренко, Ольга Гончаренко, рассказала, что не смогла получить ни одного свидания с сыном. "За весь этот уже полный год у нас не было ни одного свидания. Я могла увидеть сына только на редких заседаниях суда по поводу продления пребывания в СИЗО", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в письмах Борис не жалуется. "О жалобах Бориса не знаю. В письмах он меня всегда поддерживает. Сам также старается сохранять стойкость духа и надежду на хорошее. После окончания следствия и передачи дела в суд его перевели из СИЗО-5 при ФСБ назад в СИЗО-1, но не в общую камеру, а какой-то другой спецблок или карантин", - сообщила она

По ее словам, в письмах сын не мог четко описывать условия содержания и не жаловался на давление. "Было понятно, что условия хуже прежних, в том числе и психологически - по составу людей рядом и, видимо, из-за перенаселённости в камере. Поэтому он ждёт уже трижды отложенной отправки на суд в Ростов-на-Дону в надежде, что там будет в бытовом смысле легче", - сказала она.

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