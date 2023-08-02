Продлен арест Гончаренко и Абдурахманову

02 августа 2023, 03:26

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Суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову, которые обвиняются в поджоге военкомата в Горячем Ключе. Гончаренко настаивает, что не участвовал в поджоге военкомата, а лишь готовил горючую смесь, и записи с видеокамер это подтверждают, заявил адвокат Феликс Вертегель.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля стало известно, что дело Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в теракте в связи с поджогом военкомата в Горячем Ключе, поступило на рассмотрение военного суда в Ростове-на-Дону.

6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать, рассказал адвокат Феликс Вертегель. 6 июня Гончаренко был продлен арест на два месяца.

Последнее заседание Южного окружного военного суда по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова было посвящено исключительно продлению меры пресечения, рассказал 1 августа корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Феликс Вертегель. «Других вопросов там не рассматривали», - отметил адвокат.

По его словам, и Гончаренко, и Абдурахманов, которого представляет адвокат по назначению, в настоящее время содержатся в СИЗО в Краснодаре. «Но, вероятно, через неделю-две их перевезут в Ростов-на-Дону», - заявил Вертегель.

Он также рассказал, что Абдурахманов признал вину в поджоге, а Гончаренко, как и ранее, признал только факт изготовления горючей смеси, но не считает себя участником теракта. «Следствие также располагает видеозаписью поджога, там есть только один человек – и это, во всяком случае, не Гончаренко», - подчеркнул Вертегель.

Следующее заседание суда состоится 7 августа.

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