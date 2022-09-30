Последствия поджога военкомата в Урюпинске. Скриншот: Урюпинские девчата l OFFICIAL GROUP / Vk.com

30 сентября 2022, 22:34

Генштаб припугнул поджигателей военкоматов террористической статьей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил сегодня представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

Как писал "Кавказский узел", сообщения о поджогах военкоматов не раз поступали из разных регионов с начала военной операции на Украине. Так, 26 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге военкомата в Урюпинске Волгоградской области. 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. 26 мая суд в Волгограде арестовал 30-летнему Дениса Сердюка п делу о поджоге военкомата, его обвинили в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 167 УК РФ), и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). В ночь с 13 на 14 мая неизвестный бросил в стену военного комиссариата в Гуково Ростовской области бутылку с "коктейлем Молотова" и скрылся.

Поджоги военкоматов в России будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов. "Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом",— сказал Цимлянский в интервью, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале Минобороны.

Владимир Цимлянский отметил, что весенний призыв также проходил в условиях телефонного терроризма, поджогов военкоматов, а также запугивания призывников и их родителей через ложные сообщения в СМИ. "Напомню, эти действия расцениваются как террористические акты или как публичный призывы к осуществлению террористической деятельности привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы до 15 лет", - заявил Цимлянский.

В большинстве случаев по делам о поджогах военкоматов предъявлялись обвинения в хулиганстве или умышленном уничтожении чужого имущества. Так, 15 мая в Нижневартовске сообщили о задержании двух подозреваемых в поджоге военкомата, их отправили под стражу по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщило "Сургутинформ ТВ". В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества при поджоге военного комиссариата в Пронске Рязанской области, проинформировало издание "62инфо". Молодых людей, попытавшихся в начале мая поджечь нижневартовский военкомат, будут судить по двум статьям уголовного кодекса: "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", "Хулиганство", проинформировало 13 мая ТАСС. 

Статья об умышленном уничтожении или повреждение чужого имущества общеопасным способом (путем поджога) (часть 2 статьи статьи 167 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Статья о хулиганстве (213 УК РФ) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Игорь Паскарь, который был задержан и арестован после поджога коврика у здания ФСБ в Краснодаре, обвиняется в совершении теракта и вандализме по мотивам политической ненависти. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мотивом поджога в дагестанском селе названа неприязнь к силовикам", "Житель Волгоградской области задержан за попытку поджога здания ФСБ в Краснодаре", "В Зимовниках местный житель попытался поджечь здание администрации"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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