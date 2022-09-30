Генштаб припугнул поджигателей военкоматов террористической статьей

30 сентября 2022, 22:34

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Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил сегодня представитель Генштаба Владимир Цимлянский.

Как писал "Кавказский узел", сообщения о поджогах военкоматов не раз поступали из разных регионов с начала военной операции на Украине. Так, 26 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге военкомата в Урюпинске Волгоградской области. 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. 26 мая суд в Волгограде арестовал 30-летнему Дениса Сердюка п делу о поджоге военкомата, его обвинили в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 167 УК РФ), и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). В ночь с 13 на 14 мая неизвестный бросил в стену военного комиссариата в Гуково Ростовской области бутылку с "коктейлем Молотова" и скрылся.

Поджоги военкоматов в России будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов. "Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом",— сказал Цимлянский в интервью, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале Минобороны.

Владимир Цимлянский отметил, что весенний призыв также проходил в условиях телефонного терроризма, поджогов военкоматов, а также запугивания призывников и их родителей через ложные сообщения в СМИ. "Напомню, эти действия расцениваются как террористические акты или как публичный призывы к осуществлению террористической деятельности привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы до 15 лет", - заявил Цимлянский.

В большинстве случаев по делам о поджогах военкоматов предъявлялись обвинения в хулиганстве или умышленном уничтожении чужого имущества. Так, 15 мая в Нижневартовске сообщили о задержании двух подозреваемых в поджоге военкомата, их отправили под стражу по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщило "Сургутинформ ТВ". В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества при поджоге военного комиссариата в Пронске Рязанской области, проинформировало издание "62инфо". Молодых людей, попытавшихся в начале мая поджечь нижневартовский военкомат, будут судить по двум статьям уголовного кодекса: "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", "Хулиганство", проинформировало 13 мая ТАСС.

Статья об умышленном уничтожении или повреждение чужого имущества общеопасным способом (путем поджога) (часть 2 статьи статьи 167 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы. Статья о хулиганстве (213 УК РФ) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Игорь Паскарь, который был задержан и арестован после поджога коврика у здания ФСБ в Краснодаре, обвиняется в совершении теракта и вандализме по мотивам политической ненависти.