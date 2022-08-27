Поджигателю коврика у здания ФСБ в Краснодаре добавили обвинение в вандализме

27 августа 2022, 02:28

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Бросившему в здание Краснодарского краевого управления ФСБ "коктейль Молотова" Игорю Паскарю предъявлено дополнительное обвинение - в вандализме. По версии следствия Паскарь поджог также баннер с литерой Z и надписью "Своих не бросаем".

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Краснодаре мужчина бросил в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", в результате загорелся коврик для ног около входа. Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали его работникам ФСБ. При себе у него нашли тюбики с синей и желтой краской. При этом подозреваемый не пытался скрыться и смотрел, как горит коврик у здания.

Игорю Паскарю предъявлено новое обвинение - в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК России, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет). По версии следствия, он 12 июня поджег баннер с литерой Z и надписью "Своих не бросаем", сообщил 26 августа администратор Telegram-канала bolshaya_zona Иван Асташин.

Паскаря задержали 14 июня. По данным Асташина, мужчина взят под стражу и содержится в СИЗО-5 Краснодара, его обвиняют по статье о совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК России, максимальное наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет).

Паскарю 46 лет, он житель Волгограда.

Комментариев от Игоря Паскаря или его адвоката пока не поступало.

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