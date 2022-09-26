Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Урюпинске

26 сентября 2022, 11:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предполагаемый виновный в поджоге военкомата задержан, ущерб от пожара минимальный, сообщила администрация Урюпинска Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района сегодня в 4.00 мск вспыхнул пожар.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге военкомата, пожарные не позволили распространиться огню, сообщила администрация Урюпинска в своем Telegram-канале. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, ущерб от пожара "минимален", говорится в сообщении.

На сайте регионального МВД по состоянию на 10.13 мск нет информации о задержании подозреваемого.

Напомним, около 03.30 мск 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.