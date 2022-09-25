Второй за двое суток пожар в администрации произошел в Волгоградской области

25 сентября 2022, 14:55

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В поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации, он стал вторым в Волгоградской области за двое суток после пожара в мэрии Камышина.

Как писал "Кавказский узел", около 03.30 мск 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены, по данным источника в правоохранительных органах, две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был потушен до приезда пожарных, зданию, по данным мэрии, причинен незначительный ущерб. Сегодня стало известно, что силовики задержали 37-летнего Павла Магаляса, подозреваемого в поджоге здания администрации Камышина.

О пожаре в здании администрации Береславского сельского поселения сообщила сегодня администрация Калачевского района. "Сегодня ночью произошло возгорание в здании администрации Береславского сельского поселения. Пожарные расчёты оперативно прибыли и осуществляют ликвидацию возгорания. Пожар распространился на площади всего здания. Все оперативные службы на месте тушения пожара, причины возгорания уточняются", - говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Это же сообщение размещено в аккаунте районной администрации во "ВКонтакте", комментариев под ним, по состоянию на 14.43 мск, нет. Областные управления МВД и МЧС, по состоянию на 14.43 мск, не сообщили на своих сайтах об инциденте.

Здание администрации сгорело в результате пожара, пишет сегодня "Блокнот Волгоград".

Администрация Береславского сельского поселения находится в поселке Береславка. В поселение входят два поселка: Береславка и Отделение N 2 Совхоза "Волго-Дон", информирует сайт сельского поселения.

Напомним, предполагаемый поджог здания мэрии Камышина произошел на фоне мобилизации, объявленной 21 сентября Владимиром Путиным. 21 сентября на акции протеста против мобилизации в Волгограде силовики задержали восемь человек. Горожане, пришедшие на акцию, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они пояснили, что опасаются открыто выражать свое мнение.

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