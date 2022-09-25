Задержан подозреваемый в поджоге здания мэрии Камышина

25 сентября 2022, 12:03

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Силовики задержали 37-летнего Павла Магаляса, подозреваемого в поджоге здания администрации Камышина.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 23 сентября в здание администрации Камышина был брошен зажигательный предмет, возгорание было потушено до приезда пожарных. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия.

По подозрению в поджоге задержан 37-летний Павел Магаляс. По предварительным данным, мужчина бросил в здание администрации две бутылки с зажигательной смесью, сообщает сегодня V1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Управление МВД по Волгоградской области, по состоянию на 12.00 мск, не сообщило о задержании подозреваемого на своем сайте и на странице во "ВКонтакте".

Отметим, что инцидент в Камышине произошел на фоне мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. В Волгоградской области пункты сбора мобилизованных организованы в местных домах культуры.

21 сентября силовики задержали в Волгограде восьмерых участников акции протеста против мобилизации. Горожане, пришедшие на акцию, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они пояснили, что опасаются открыто выражать свое мнение.

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