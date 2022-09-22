Первые партии мобилизованных отправились из городов юга России

22 сентября 2022, 23:18

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Из Махачкалы, Каспийска и Краснодара отправлены первые группы мобилизованных. В Волгоградской области пункты сбора мобилизованных организованы в местных домах культуры. Губернатор Ставрополья отчитался, что первая группа будет отправлена 23 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Около военкоматов в Дербенте и Чечне после объявления мобилизации образовались очереди призывников, следует из опубликованных сегодня фото и видео. Жители Бабаюртовского района перекрыли сегодня федеральную трассу в знак протеста против объявленной частичной мобилизации.

Первые автобусы с мобилизованными отправились из Махачкалы, сообщил сегодня Telegram-канал Baza. В нем опубликована видеозапись, на которой идно, как из ворот здания выезжают пять автобусов и военный грузовик. У ворот скопились люди, которые машут руками, женщины плачут, несколько человек подбежали к одному из автобусов.

Telegram-канал ASTRA опубликовал видео, на котором по дороге проезжают пять автобусов и семь грузовиков, на части из которых нанесены буквы Z. "Это уже Краснодар. Из города вывозят первых мобилизованных мужчин", - говорится в подписи к видео.

"Кавказский узел" не может подтвердить время и место съемки этих видеозаписей.

Администрация Каспийска сегодня отчиталась, что первая партия мобилизованных отправлена на республиканский сборный пункт.

У краснодарского военкомата на улице Яна Полуяна сегодня утром собрались около 50 мужчин с вещами. также их сопровождали женщины, у здания военкомата стояли полицейские, сообщило издание 93.ru.

"Пришел по повестке сегодня. Желания служить нет, но боюсь уголовной статьи, о которой сейчас все говорят. Какое желание, скажите мне. Кто деньги зарабатывать будет, семью кормить?", - привело издание слова одного из мужчин.

Этот же вопрос интересовал и еще одного мужчину, которому было назначено явиться на более позднее время. "Скажите, а если трое детей и больше никто в семье не работает, что им есть? Если я приеду сюда, меня просто заберут. Мне нужны гарантии, что их прокормят", - обратился он к сотруднику военкомата.

Один из мужчин рассказал, что переподготовку мобилизованные будут проходить в Молькино. "Говорят, что отправят в Молькино на двухнедельную переподготовку. Потом припишут специальность и будут решать, что делать дальше. Никто не говорит, что будет после двухнедельной подготовки", - сказал он.

Вышедший из здания военкомата мужчина приказал собравшимся разделиться на две группы: по повестке и по звонку. Собравшиеся разделились почти на равные части. Людей с повестками тоже поделили: офицеры и остальные. Офицеров увели сразу, последних — чуть позже, Вскоре после того, как он вошли в здание военкомата, связь с ними пропала, говорится в публикации.

Власти Ставрополья 23 сентября отправят первые партии мобилизованных жителей края на места дислокации, где они будут проходить подготовку. сообщил сегодня сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Сроки и задачи по сбору, экипированию, отправке призванных земляков в воинские части определены и отрабатываются. Уже завтра первые партии мобилизованных будут направлены на места дислокации, где они будут проходить подготовку и боевое слаживание. Вся работа ведется в полном соответствии с законом. Указ президента России Ставрополье выполнит", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

В Волгоградской области под пункты сбора мобилизованных отданы Дом культуры "Химик" и дом культуры в Городищенском районе - дом культуры. Занятия и кружки в этих ДК временно отменены. В ДК Городищенского района всю ночь работали сотрудники районной администрации и военкоматов, а также медики, которых сняли с приема для того, чтобы проверить состояние здоровья мобилизованных граждан.проинформировало сегодня издание V1.

"Кавказский узел" также писал, что акции протеста против мобилизации прошли на юге России в Волгограде и Краснодаре, силовики также пресекли протест в Грозном. На уличных протестах в 39 российских городах задержаны более 1,3 тысячи человек, в городах юга России - не менее 16, подсчитали правозащитники.

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