Три города юга России выделились уличными протестами против мобилизации

22 сентября 2022, 11:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акции протеста против мобилизации прошли на юге России в Волгограде и Краснодаре, силовики также пресекли протест в Грозном. На уличных протестах в 39 российских городах задержаны более 1,3 тысячи человек, в городах юга России - не менее 16, подсчитали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября акции протеста против мобилизации прошли в Краснодаре и Волгограде. В Краснодаре, по данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. В Волгограде силовики задержали восемь человек. Участники акции протеста рассказали, что не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты, так как опасались открыто выражать свое мнение.

В Грозном, по словам очевидцев, около 30-40 женщин вышли 21 сентября на митинг против мобилизации их близких, но полицейские пресекли акцию и увезли ее участниц. Еще восемь женщин, откликнувшихся на призыв собраться на митинг перед мечетью в Грозном, поехали на акцию из Шалинского района, но вынужденно задержались в пути и не смогли принять в ней участие, рассказали местные жительницы.

По состоянию на 11.09 мск 22 сентября, в 39 городах России задержаны 1307 человек, участвовавших в акциях протеста против мобилизации и оказавшихся рядом с местами их проведения, сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Наибольшее число задержанных в Москве (527) и Санкт-Петербурге (480). "В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать", - подчеркивается в публикации.

По данным правозащитников, в СКФО не было публичных акций протеста, а в ЮФО такие акции прошли лишь в Волгограде и Краснодаре.

В Краснодаре "по крайней мере 14 задержанных", в том числе Ярослав Наумков, Елена Флоринская, Анастасия Дубовая, Виталий Дубовиков, Станислав Чигрин, Илья Андреев, Михаил Дижечко, Мстислав Рыжов, Владислав Бездоля, Павел Бездоля, Галина Шубина, Роман Шмелёв, отмечается в сообщении.

В Волгограде по крайней мере двое задержанных, сообщили правозащитники, указав в общем списке задержанных лишь имя Ирины Ребровой.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу.

Отметим, Рамзан Кадыров заявил 21 сентября, что на митинг в Грозном "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину.

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