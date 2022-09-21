Юристы разъяснили порядок мобилизации в России

21 сентября 2022, 11:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны".

Согласно тексту указа, опубликованного на официальном сайте президента, граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих-контрактников, с соответствующим уровнем денежного содержания. В период частичной мобилизации увольнение контрактников и призванных по мобилизации возможно по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья (в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе) или в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. Работники организаций оборонно-промышленного комплекса имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы в этих организациях. Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.

Минобороны планирует призвать 300 тысяч резервистов

В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что частичная мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

"Это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна Вооруженным Силам, имеет боевой опыт. И, конечно, я сразу хочу предварить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть: это ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По словам Шойгу, это же касается и военнослужащих-срочников. "Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции", - подчеркнул министр.

В России, по его словам, "огромный мобилизационный ресурс". "То есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, кто имеет военно-учетную специальность, у нас их больше 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация [затронет] один процент или, может, чуть больше, один [процент] и одну десятую процента от мобилизационного ресурса", - цитирует Сергея Шойгу агентство.

При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, говорится в статье 21 (Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации) федерального закона N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Павел Чиков объяснил разницу между повесткой и мобилизационным предписанием

Указ президента "никаких деталей мобилизации не даёт", обратил сегодня внимание юрист Павел Чиков. "Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять... Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение", - написал он в своем Telegram-канале.

В первую очередь мобилизационные предписания получат резервисты, пояснил юрист. "Это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе… Шойгу заявил планку в 300 000 человек. Если понадобится ещё, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных", - указал Чиков.

Мобилизация может быть объявлена "на определённой территории либо в отношении определённых категорий военнообязанных", подпадающие под мобилизацию граждане не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения военкомата, разъяснил Павел Чиков.

"Граждане, временно оказавшиеся на территории, попавшую под мобилизацию, должны иметь возможность уехать. Однако мобилизации в России никогда не объявлялась, поэтому неизвестно, как она будет проходить на практике", - написал он.

Мобилизации в России никогда не объявлялась, поэтому неизвестно, как она будет проходить на практике

Согласно статье 21 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", в случае объявления мобилизации граждане, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в указанные в них время и место без каких-либо дополнительных извещений.

"Вызвать в военкомат могут и по повестке, которую должны вручить гражданину лично в руки. Неявка в этом случае повлечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ). Если повестка или мобилизационное предписание не вручены, обязанность явиться в военный комиссариат не возникает. Однако полиция будет привлечена к розыску уклонистов", - написал Павел Чиков.

Он уточнил, что повестку могут вручить лично в руки под роспись по месту жительства или по месту работы, поскольку закон обязывает работодателей помогать военкоматам в мобилизационной работе.

"Однако есть и категория граждан, которая обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания. Статья 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» прямо устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Это те самые мобилизационные предписания, которые многие стали получать весной этого года", - написал юрист.

Юристы перечислили, кого касается мобилизация

Частичной мобилизации подлежат не все категории граждан, указал зампредседателя "Комитета солдатских матерей России" по защите прав призывников Андрей Курочкин.

"Не подлежат обязательной мобилизации те, у кого есть четыре ребенка либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель. Те, кто занимается уходом за родными и близкими инвалидами первой группы, и те, кто осуждены за тяжкие преступления, например, убийства и так далее. Отдельно освобождены депутаты и Совет Федерации", - приводит сегодня его слова "Лента.ру".

Призыв при военной мобилизации осуществляется по разрядам (очередности призыва), отметил юрист Рустам Насыров. К первому разряду, то есть тем, кто подлежит призыву в первую очередь, относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет, сообщило 15 сентября со ссылкой на Насырова издание Mkset.

Ко второму разряду относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 55 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 60 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет и высшие офицеры до 70 лет.

Третий разряд – это солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет, рассказал Рустам Насыров.

Также, по его словам, подпадают под мобилизацию граждане, которые не успели пройти военную службу до 27 лет, но имеют категории А (годен к военной службе) и Б (годен к военной службе с незначительными ограничениям). Призвать могут также людей с категорией В (ограничено годен к военной службе), так как до 50 лет такие граждане находятся в запасе.

Призыву подлежат и женщины, которые прошли подготовку к профессии, смежной с военной - например, врачи, топографы, геодезисты. Женщины-военнослужащие имеют при мобилизации право на досрочное увольнение со службы, если у них есть ребенок в возрасте до 16 лет или срок их беременности на тот момент составляет не менее 22 недель.

Мобилизация не коснется тех, кто ухаживает за родными с инвалидностью, опекунов несовершеннолетних братьев и сестер (если нет других опекунов), тех, у кого от четырех и более детей до 16 лет, родителей-одиночек и беременных, начиная от 22-й недели. Также мобилизации не подлежат те, чья мать-одиночка имеет, помимо него, более четырех детей до 8 лет, депутаты Госдумы, сенаторы и люди с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений, рассказал Насыров.

В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но "никакие параметры этой частичности - ни территориальные, ни категориальные - не обозначены", обратила сегодня внимание политолог Екатерина Шульман*.

"По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении [Путина], но не в указе", - написала она в своем Telegram-канале.

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