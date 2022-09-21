Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября 2022, 09:55

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Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу.

Президент России объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", сообщает "Интерфакс". Согласно тексту указа, граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих-контрактников. Руководителям субъектов Российской Федерации поручено "обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации", информирует агентство.

Владимир Путин пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

О начале мобилизации сегодня будут официально проинформированы Госдума и Совет Федерации, "мероприятия по мобилизации начнутся с этого же дня", цитирует президента агентство.

20 сентября пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей Украины, а также главы ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов о присоединении к России, которые запланированы на 23-27 сентября. Госдума также приняла поправки в УК РФ, согласно которым кодекс дополняется понятиями "мобилизация" и "военное положение", пишет "Коммерсант".

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