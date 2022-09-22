Очевидцы сообщили подробности срыва митинга против мобилизации в Грозном

22 сентября 2022, 06:34

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Силовики в Грозном пресекли акцию протеста матерей, откликнувшихся на призыв выйти на митинг против мобилизации, а женщин, ехавших на акцию из Шалинского района, задержали в пути, рассказали местные жительницы.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. Рамзан Кадыров подтвердил позднее, что в Грозном на митинг против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину.

Владимир Путин объявил 21 сентября, что подписал указ о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны". В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу.

Жительница Грозного Малика стала очевидицей митинга матерей. Сама она ничего не знала о предстоящем митинге, вернувшись из Ведено, где навещала заболевшую бабушку. По словам женщины, в ночь на 21 сентября, подъезжая к своему дому, который находится неподалеку от мечети "Сердце Чечни", она обратила внимание, что на площади больше полицейских, чем обычно.

Утром, по словам Малики, она вышла на балкон и увидела, что на площади, ближе к мечети, собрались женщины, "человек 30-40", а вокруг них много полицейских. "Один из их, увидев меня на балконе, сделал знак, чтобы я ушла в комнату и закрыла балконную дверь. Мне стало интересно, и я спрятавшись за шторой, стала наблюдать за происходящим. Собственно, особых событий на площади не происходило. Всех находящихся там женщин посадили в машины и куда-то увезли. Никакого насилия со стороны полицейских в отношении женщин не было. Тогда же площадь покинули все полицейские. Все происходило очень быстро и организованно, и через пять минут площадь вернула свой строгий вид, как будто ничего здесь и не происходило", - рассказала Малика корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, уже потом в соцсетях она прочитала о том, что на площади собирались матери, жены и сестры тех, кто уже участвует в военной операции, или кого собираются отправить туда. "Видимо, собравшиеся надеялись, что их присутствие у главной святыни города – мечети «Сердце Чечни» - заставит власть обратить внимание на эту проблему", - предположила жительница Грозного.

О задержании участниц митинга сообщил 21 сентября и автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". По его данным, в акции приняли участие около 30 женщин. "Никакой фото- и видеофиксации со встречи, естественно, никто не проводил. Это было бы опасно для жизни как самих женщин, так и того, кто бы проводил эту съемку. Поэтому каких-либо административных нарушений в их действии нет. Но это, понятное дело, никак не гарантирует им защиту от возможного незаконного лишения свободы", - написал он в своем посте "В Грозном задержали матерей российских силовиков. Кадыров объявил их "врагами народа"".

Жительница Шалинского района Марет рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она и еще семь женщин собирались приехать в Грозный и принять участие в митинге, чтобы выразить протест против участия их сыновей в боевых действиях в Украине. Но поездка в Грозный не удалась, потому что микроавтобус, на котором они ехали, сломался между Герменчугом и Мескер-Юртом.

"Мы хотели продолжить путь на попутных машинах, но водитель уверял, что поломка незначительная, и они приедут в Грозный вовремя. Однако время шло, шофер убеждал, что вот еще пару минут, и все будет сделано. Короче говоря, через 40-50 минут поломка была ликвидирована, но на часах уже было 10.45 (акция была намечена на 10 мск. – Прим. "Кавказского узла"), и ехать на митинг не было смысла", - сказала женщина.

По словам Марет, после возвращения в Шали водитель вернул им деньги на автостанции и сказал, что женщины ему еще спасибо скажут за то, что не смогли попасть на митинг. Позднее она увидела водителя с полицейским и предположила, что поломка микроавтобуса была инсценировкой, чтобы сорвать поездку на митинг. "Мы же об этом митинге и о своем участие в нем секрета не делали, все знали об этом", - пояснила Марет.

По словам Марет, по телефону она связывалась с жительницей Октябрьского района Липой, которая была с ней в одной группе в WhatsApp и скинула аудиообращение с призывом прийти на митинг. "Она мне сказала, что подъезжает к мосту через Сунжу, потом сообщила, что на площади много полицейских. Разговор с ней оборвался на полуслове. В течении всего дня я так и не смогла с ей связаться и не знаю, что там было дальше на площади", - сказала Марет.

Ближе к вечеру, по словам Марет, ей поступило несколько сообщений о том, что силовики нашли женщину, которая записала аудио с призывом прийти на митинг, но никто не знал, где она находится. "Но было еще несколько подобных аудиосообщений, на одном обращались не только к матерям [из] Чечни, но и к матерям [из других регионов] России", - рассказала она.

По словам директора одной из школ Чечни, митинг против участия местных жителей в военной операции проходит в Чечне впервые. "Это боль, страдание, безысходность наших женщин, это надежда быть услышанными, надежда сохранить жизнь своим детям", - сказала педагог на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Краснодаре, по данным правозащитников, 14 человек были задержаны 21 сентября на акции протеста против частичной мобилизации. По данным адвоката Михаила Беньяша, задержаны не менее 23 участников акции.

Акция протеста прошла и в Волгограде, там силовики задержали восьмерых ее участников. Поводом для задержания по крайней мере двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов. Участники акции протеста рассказали, что не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты, так как опасались открыто выражать свое мнение.

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