Волгоградцы выразили протест против мобилизации молчанием

22 сентября 2022, 03:40

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Жители Волгограда, пришедшие в центр города на акцию против объявленной частичной мобилизации, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они сказали, что опасаются открыто выражать свое мнение.

Силовики задержали в Волгограде восьмерых участников акции против объявленной частичной мобилизации. В качестве основания для задержания по крайней мере двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Обладминистрация Волгоградской области отчиталась о создании призывной комиссии по частичной мобилизации под руководством губернатора Андрея Бочарова. В тот же день силовики задержали в Волгограде восьмерых участников акции против объявленной частичной мобилизации. В качестве основания для задержания по крайней мере двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов.

21 сентября Владимир Путин объявил, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Акцию против частичной мобилизации, которая прошла 21 сентября в центре Волгограда, сами участники назвали "пассивной", так как боялись задержаний, передал корреспондент "Кавказского узла".

У площади Павших борцов на площадке у обелиска вечером припарковался полицейский автомобиль с проблесковыми маячками, позже подъехал автозак. Наряды полиции дежурили на всем протяжении Аллеи Героев.

Люди, приходившие на площадь, сидели на лавочках, стояли поодиночке или небольшими группами. Никто не произносил лозунгов и не демонстрировал плакаты.

«В нашей стране нет свободы слова и выражения мнения. Мы не можем критиковать правительство и вооруженные силы [...] акции принимают такой пассивный характер», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник акции.

Участница акции, стоявшая у обелиска, также сказала, что боится называть свое имя. "Не думала лет пять назад, что до такого дойдет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что против спецоперации и мобилизации.

Еще одна участница акции рассказала, что 21 сентября на работе ее сотрудники, у которых сыновья мобилизационного возраста, думали, как их детям избежать участия в спецоперации.

Молодой человек, пришедший на акцию со своей девушкой, сказал, что в первые дни после начала спецоперации открыто выражал протест. "Но уже месяца три возмущаюсь молча [...] У меня бессонница и депрессия", - признался он корреспонденту "Кавказского узла".

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