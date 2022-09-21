Восемь человек задержаны на акции против мобилизации в Волгограде

21 сентября 2022, 21:56

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Силовики задержали в Волгограде восьмерых участников акции против объявленной частичной мобилизации. В качестве основания для задержания по крайней мере двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны". Обладминистрация Волгоградской области отчиталась сегодня о создании призывной комиссии по частичной мобилизации под руководством губернатора Андрея Бочарова.

В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

В Волгограде на площади Павших борцов в 19.30 мск начались задержания участников акции протеста против мобилизации. Было задержано восемь человек. Всего на площадке собралось около 50 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

"Не понимаю, за что задерживают", - сказала девушка, представившаяся Мариной.

"Мы проводим пассивную акцию. Сейчас страшно делать прямые заявления и высказывать свое мнение. Пришли и сидим на лавочках. Понятно, почему", - сказал молодой человек, представившийся Сергеем.

Полицейский, задержавший пару, объяснил им причину задержания - отсутствие у них документов, удостоверяющих личности. Молодые люди выразили недоумение, на каком основании у них стали проверять документы. Пара и еще одна девушка были отправлены в полицейский автозак.

В 20.10 мск задержания прекратились. На площади продолжают дежурить полицейские и люди "в штатском".

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* сообщил к 21.40 мск о задержании одного жителя Волгограда. Имя задержанного неизвестно, также пока не информации, в какое отделение он доставлен, говорится в сообщении на сайте проекта.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.