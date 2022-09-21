Мобилизационная комиссия создана в Волгоградской области

21 сентября 2022, 12:09

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Призывная комиссия по частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом, создана в Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова, отчиталась областная администрация.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая начинает работу в регионе, сообщила сегодня администрация региона.

"В целях исполнения указа президента РФ губернатором Волгоградской области принято решение о создании призывной комиссии по частичной мобилизации", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Напомним, в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность. Студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил сегодня министр обороны Сергей Шойгу.

Призыв будет вестись по категориям, но запасники, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь вызова, указали юристы.

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