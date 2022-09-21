Кадыров объявил врагами народа противников мобилизации

21 сентября 2022, 16:00

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Глава Чечни поддержал объявленную президентом России частичную мобилизацию. Противников мобилизации Кадыров назвал врагами народа, а мужей тех женщин, которые сегодня вышли на митинг против мобилизации в Грозном, предложил отправлять на Украину.

Как писал "Кавказский узел", аудиосообщение матери, призывающей женщин собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину, распространилось среди чеченских пользователей WhatsApp.

Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны".

Рамзан Кадыров поддержал сегодня объявленную президентом России частичную мобилизацию. Он прокомментировал высказывания противников мобилизации. "Некоторые люди пишут. что надо выходить против частичной мобилизации, то делать, другое делать. Что делать для того, чтобы существовала (Россия) как независимое государство знает Верховный главнокомандующий и его решения в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять. Поэтому всех призываю не заниматься ерундой. Те, кто будут выходить - враги народа. Этих людей надо задерживать и отправлять на места, в которых проводится специальная операция. И дальше будет видно, на кого они работают и что они на самом деле хотят", - заявил Кадыров на видео, опубликованном сегодня в его Telegram-канале.

Он подтвердил, что в Грозном прошел митинг против мобилизации. "У нас в республике тоже вышли 15-20 женщин. Из них трое матерей, дети которых находятся на территории СВО, на Украине. И мы изначально сказали, что единственного сына не будем отправлять", - заявил Кадыров.

Также он высказал угрозы в адрес мужей женщин, которые сегодня выступили против мобилизации. "Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, они тоже вышли, они тоже пришли". сказал Кадыров. При этом по его словам, большинство из них жаловались на "жилищные вопросы, социальные". "Я сказал - если у них нету мужчин, чтобы их держать дома, чтобы за ними смотреть, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, то эти мужчины должны тоже находиться на территории, на которой Россия проводит спецоперацию", - отметил глава Чечни. Он добавил, что в ходе участия в спецоперации на Украине мужчины смогут получить деньги, чтобы обеспечить свои семьи.

В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.