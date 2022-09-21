Призыв на митинг против мобилизации распространился в Чечне

21 сентября 2022, 00:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аудиосообщение матери, призывающей женщин собраться на митинг перед Главной мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину, распространилось среди чеченских пользователей WhatsApp.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни позиционируют регион как главного поставщика бойцов для отправки на Украину. Бойцов из Чечни, отправляющихся на Украину, обязывают клятвой "вести газават во имя Аллаха". Представители чеченской диаспоры 18 сентября провели серию одиночных пикетов в Вене, выступив против отправки бойцов из Чечни на Украину.

15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования воинских отрядов. Подробности об этой инициативе изложены в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Автор аудиосообщения выступает от имени чеченских матерей, чьи сыновья были отправлены на Украину и "гибнут непонятно за что в чужой стране". На чеченском языке обращается к другим женщинам, призывая их выйти "на площадь перед Главной мечетью в Грозном".

"Если мы не спасём наших сыновей, их никто не спасет (...) Нас убивали в двух войнах, неужели недостаточно погибших, изувеченных и калек?", - говорит женщина, чье обращение перевел источник "Кавказского узла". Она утверждает, что "мужчин насильно забирают из собственных домов".

"Машина смерти увеличивает обороты, а наше безволие и малодушие, наше молчание играют против нас самих», - заявляет автор обращения.

Жительница одного из сел Шалинского района Умидат, чей сын погиб на Украине, не снимает траур уже третий месяц. Она сообщила, что планирует приехать в Грозный на митинг, если позволит состояние здоровья, поскольку ее не оставляют равнодушной известия о гибели молодых людей.

«Он мне больше, чем родной сын: в Грозном во время войны погибла сестра с мужем и двумя детьми, а Супьян остался жив. Он был совсем крошечка, пять месяцев, его взрывной волной отбросило в канаву, на спинке остался шрам от осколка снаряда. Я вышла замуж девушкой, но уже с ребенком. Он был моим старшим сыном, моим помощником, моей опорой», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла",

Жительница Чечни Зайнап полагает, что недавний указ главы Чечни о призыве на военную службу, касающийся мужчин 1995-2004 годов рождения, предполагает отправку призывников на Украину, хотя аналогичные указы появлялись и ранее - Кадыров подписывает их два раза в год перед началом весеннего и осеннего призывов. Женщина обратила внимание, что указ предписывает чеченскому МВД разыскать и доставить «на призывные пункты призывников, уклоняющихся. от призыва на воинскую службу». Она также собирается приехать на митинг в Грозном, поскольку переживает за своих внуков призывного возраста. «Уже два раза приходили к ним домой из полиции, но матери дома не было и они не открыли дверь», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.