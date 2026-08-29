Жители Северной Осетии сочли недостаточными усилия властей по снижению цен на топливо

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В Северной Осетии минимум восемь заправок присоединились к договоренности с властями о снижении цены на топливо. Жители республики, комментируя отчет Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии в соцсети, сочли цены на топливо недостаточно низкими.

Как писал "Кавказский узел", УФАС Северной Осетии отчиталось, что выявлено пять случаев незаконного завышения цен на топливо. Жители республики, комментируя отчет ведомства в соцсети, сочли число выявленных случаев слишком малым и указали на высокую стоимость горючего на заправках.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии состоялось совещание, посвящённое вопросам ценообразования и текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает издание E-Osetia.

По итогам встречи достигнута договорённость о снижении цен на топливо. Шесть сетей АЗС - "Троя", "Гефест", "Интергаз", "Интероил", "Барс" и "Викойл" - согласились установить следующие цены: бензин АИ-92 - 97 рублей за литр, газ пропан - 39 рублей за литр.

К договоренностям по снижению газа пропан с 43 до 39 рублей сегодня также присоединилась автозаправочные станции "НК Нефть" и "Иосиф", - информирует Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии в Telegram-канале.

Ведомство также сообщило, что по состоянию на текущую дату в нефтехранилищах находится 2191 тонна автомобильного бензина и 969 тонн дизельного топлива. В пути следования в регион - 2365 тонн бензина и 1120 тонн дизеля.

Министерство попросило граждан не допускать создания ажиотажного спроса, воздержаться от ожидания в очередях за малыми объемами топлива (5–10 литров) и осуществлять заправку транспортных средств до полного бака по мере реальной необходимости.

"В случае дальнейшего ухудшения ситуации и сохранения повышенного спроса на топливо правительством республики будет рассмотрен вопрос о введении дополнительных ограничительных мер, предусматривающих реализацию нефтепродуктов по принципу четных и нечетных дней в соответствии с государственным регистрационным знаком транспортного средства", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Пост о присоединении к договоренностям о снижении цен на топливо в Северной Осетии, опубликовал Instagram*-паблик region15.info, на который подписано более 63 тысяч пользователей. На 00.30 мск публикация набрала 75 отметок "Нравится" и 32 комментария.

Часть пользователей сочла понижение цен условным. "А снизить до 70 рублей не вариант?", – спросил пользователь kazikkaitmazov.

"Почему до 70? Наша страна ресурсная, добывающая!", – ответил marokana13.

"В смысле мне радоваться, что бензин подорожал на 30 рублей?", - спросил irbek_cheldiev.

"Будто это дёшево....", - заметил dze____kh.

"Почему так дорого?" - спросила alla_alla_777_888.

"А закупочные цены тоже ограничили. Или это опять банкет за счёт предпринимателей?", - заметила arturiomarturio.

Другие участники обсуждения с иронией заметили, что снижение цен на топливо преподносится населению как одолжение. "Позор, лучше бы молчали, какой беспредел", – возмутился valievzurab.

"Лучше бы вы это не выставляли и лишний раз не нервировали людей!", – посоветовала looladz.

"Это успех! Спасибо!", - написал vitalikelkan.

"Это подарок? кого благодарить?", - спросил bo_bo9013.

"Это преподносится как достижение? Это позор", - возмутился oleg.manimen.

"УРА надо кричать?", - поинтересовался murat742485.

"Кавказский узел" также писал, что ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в правоохранительные органы информацию о необоснованном завышении цен на бензин, если предупреждения регионального управления ФАС не действуют на владельцев заправок. В отчет на это местные жители заявили, что контролирующие органы должны сами следить за ценами на АЗС, не дожидаясь обращений от населения.