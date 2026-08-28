Жители Грозненского района указали чиновникам на состояние дороги

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Житель Грозненского района Чечни пожаловался в соцсети на отсутствие разметки на участке трассы между Сунжой и Беркат-Юртом. Другие местные жители, комментируя этот пост, указали, что в дождь дорогу совсем не видно. Они призвали чиновников устранить проблему.

Отсутствие дорожной разметки на участке между Сунжой и Беркат-Юртом стало поводом для обращения одного из жителей Грозненского района.

Один из жителей Грозненского района Чечни снял в темное время суток на видео участок дороги между Сунжой и Беркат-Юртом. Ролик опубликовал Instagram*-паблик chpchechnya_95. На кадрах видна встречная полоса с движущимися машинами, при этом разделительная разметка между полосами движения отсутствует.

Этот пост в Instagram*-паблике chpchechnya_95, на который подписаны около 129 тысяч пользователей, на 09.00 мск 28 августа набрал 382 отметки "Нравится" и 34 комментария.

Комментаторы указали на опасность отсутствия разметки в плохую погоду и призвали чиновников решить проблему. "Алло, "Автодор". Разметку срочно! Минтранс Чечни!" – потребовал пользователь с ником grozny_616.

"В туманную погоду очень опасно", – отметил dr.payzuev.

"Во время дождя на таких дорогах не видно, где едешь", – указал пользователь prawda_077.

"Не помешало бы сделать ямочный ремонт до стадиона прямо по этой дороге", – отметил пользователь ilessssssss.

На 09.40 мск на сайте министерства автомобильных дорог Чечни нет комментариев относительно жалобы местного жителя на отсутствие дорожной разметки на участке дороги между Сунжой и Беркат-Юртом.

"Кавказский узел" также писал, что жители республик Северного Кавказа периодически жалуются на плохое состояние дорог. Так, 24 августа жители села Троицкое в Ингушетии пожаловались на продолжающееся разрушение дороги после размыва берега, указав, что по ней дети ходят в школу и детский сад. Они указали, что обращения к чиновникам не дали результатов.

11 августа жители Кабардино-Балкарии пожаловались на разбитую дорогу от Лечинкая до Нижнего Чегема, где при объезде ям водителям приходится выезжать на встречную полосу.