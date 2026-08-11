Чиновники проигнорировали просьбы жителей отремонтировать дорогу от Лечинкая до Нижнего Чегема

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Дорога от села Лечинкай до Нижнего Чегема остается разбитой после снятия асфальта, а водителям при объезде ям приходится выезжать на встречную полосу, пожаловались местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля житель Чегемского района снял на видео ямы и ухабы на дороге от села Лечинкай до Нижнего Чегема и опубликовал в соцсети. Комментаторы указали, что дорога находится в плохом состоянии больше года, а власти не реагируют на просьбы отремонтировать ее.

Несколько лет назад дорожные службы сняли асфальт на этом 11-километровом участке, о котором шла речь на опубликованном в соцсети видео, но до сих пор не восстановили покрытие. В результате на дороге образовались ямы, рассказала ответственный секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева.

"Состояние дороги вызывает нарекания как у жителей села, так и у водителей, поскольку способствует возникновению аварийных ситуаций", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Неудобства во время поездок по этой дороге испытывает жительница Нижнего Чегема Нажабат Холаева, которая часто ездит по ней с сыном на его автомобиле.

"Приходится объезжать все ямы и кочки. Раньше асфальт был, и дорога была более или менее ровной. Потом дорожники асфальт убрали, а положить новый не спешат. Состояние дороги очень плохое", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С требованием привести участок дороги в надлежащее состояние неоднократно обращался к властям местный житель Жамбулат Эттеев.

"Иногда, чтобы объехать яму или иное повреждение асфальта, приходится выезжать на встречную полосу, при этом возникает опасность столкновения со встречным автомобилем. Кроме того, на всем протяжении этого участка дороги нет отбойников, что делает реальной угрозу падения в ущелье", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Этим летом я встречался с министром дорожного хозяйства Асланом Дышековым и в ходе встречи изложил ему проблему. Он обещал решить вопрос, однако неизвестно, когда это произойдет. Между тем этой дорогой пользуются около пяти тысяч жителей ущелья, а также многочисленные туристы, которые посещают Чегемские водопады – одну из достопримечательностей Кабардино-Балкарии", – отметил Эттеев.

По словам Эттеева, прокуратура проверила состояние дороги и установила, что она не соответствует нормам.

В заключении прокуратуры сказано, что "на участке дороги общего пользования регионального значения пятой категории протяженностью 11 км выявлены нарушения в содержании улично-дорожной сети, в том числе покрытие проезжей части имеет повреждения в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений, а проезжая часть имеет множественные дефекты дорожного покрытия".

Однако после прокурорской проверки никаких мер по ремонту этого участка дороги принято не было.

Минтранс Кабардино-Балкарии отчитался, что дорога от Чегемских водопадов до селения Хушто-Сырт отремонтирована. В дальнейшем планируется ремонт дороги от Чегемских водопадов до селения Булунгу, передал 24 июля ТАСС.

"В чем логика такого ремонта, непонятно. Сначала следовало бы привести в порядок дорогу до Чегемских водопадов, а потом уже – выше. Не с того конца ремонт ведется", – сказал Жамбулат Эттеев.

Он предположил, что средства на ремонт дороги Лечинкай – Нижний Чегем были расхищены. По его мнению, по документам дорога, возможно, отремонтирована, но фактически ремонт не проведен.

Эттеев направил обращение в следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии и получил следующий ответ:

"Ваше обращение от 08.04.2026 о проведении проверки по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги между селениями Лечинкай и Нижний Чегем, поступившее в СУ СКР по КБР, рассмотрено.

По результатам рассмотрения сообщаю, что ваше обращение приобщено к материалам уголовного дела № <...>, возбужденного 09.02.2026 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарии "Управдор" своих служебных обязанностей, повлекшего длительное нахождение отрезка автомобильной дороги на участке Лечинкай – Нижний Чегем в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности дорожного движения".

В рамках уголовного дела доводы, изложенные в обращении, будут проверены в полном объеме и будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.