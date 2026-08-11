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00:03, 11 августа 2026

Военный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мерген Бакаев из Кетченеровского района убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 248 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Борис Очиров убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 247 бойцов из Калмыкии.

Мерген Бакаев родился 10 февраля 1972 года в поселке Сарпа. В мае 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, сообщило государственное РИА "Калмыкия".

30 декабря 2024 года стрелок-сапер Бакаев был убит в районе села Берестовой. В ноябре 2025 года посмертно награжден орденом Мужества.

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Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 248 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

В середине июня стало известно, что в боях на Украине убит Александр Минкеев из Кетченеровского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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