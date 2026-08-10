77 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за непогоды

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Количество населенных пунктов Дагестана, попавших в зону аварийного отключения электроснабжения на фоне непогоды, выросло до 77, к аварийно-восстановительным работам привлечены одинадцать бригад энергетиков. В "Дагэнерго" заявили, что в целом ситуация оценивается как удовлетворительная.

Как писал "Кавказский узел", в многоквартирных домах в Махачкале уже месяц свет выключается на несколько часов ежедневно, люди вынуждены были выйти на акцию протеста, однако ситуация с регулярными отключениями электроэнергии в городе не решается.

По состоянию на 10.50 (мск) в зону отключения попали 77 населенных пунктов в одинадцати муниципальных районах. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены одинадцать бригад районных электросетей в составе 33 человек и одинадцати единиц техники, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Дагестана.

Ранее в понедельник в ведомстве сообщали, что после дождей аварийные отключения света произошли в 51 населенном пункте в семи районах Дагестана.

"В МЧС России по Республике Дагестан от диспетчеров "Унцукульского района", "Акушинского района", "Табасаранского района", "Кулинского района" и "Гунибского района" поступила информация о том, что в 51 населенном пункте семи районов произошли аварийные отключения электроснабжения из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений", - говорится в сообщении МЧС по региону.

На аппаратном совещании в филиале "Дагэнерго" обсудили оперативную обстановку в электросетевом комплексе, ликвидацию последствий непогоды, стабилизацию электроснабжения Махачкалы и исполнение ремонтных программ, информирует издание "Дагестанская правда" со ссылкой на элекстросетевую компанию.

"В целом ситуация оценивается как удовлетворительная, за отчётный период зафиксировано 11 аварийных отключений на объектах 110 кВ. В горной зоне из-за сильных дождей и селей временно затруднён доступ к отдельным участкам Гергебильских сетей, специалисты продолжают обходы и восстановительные работы", - заявили в компании.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа около 8 тысяч жителей Махачкалы остались без электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты на линиях электропередачи.