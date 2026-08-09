Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

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Канаткали Тналиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 755 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 754 бойцов из Астраханской области.

Канаткали Тналиев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Красноярского муниципального округа. Он родился 1 декабря 1967 года в селе Забузан. Окончил 10 классов Забузанской средней общеобразовательной школы. По окончанию школы поступил в профессиональное училище № 25 села Красный Яр получил специальность «Механик-тракторист». Служил по контракту в Чеченской республике, участвовал в боевой спецоперации в Южной Осетии в 2008 году. По возвращении домой трудился в различных организациях. В декабре 2024 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и стал участником специальной военной операции. Убит 12 января 2025 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 755 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее в июле власти Красноярского округа сообщили, что в военной операции убит Петр Смирнов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".