Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
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Канаткали Тналиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 755 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 29 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 754 бойцов из Астраханской области.
Канаткали Тналиев убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Красноярского муниципального округа. Он родился 1 декабря 1967 года в селе Забузан. Окончил 10 классов Забузанской средней общеобразовательной школы. По окончанию школы поступил в профессиональное училище № 25 села Красный Яр получил специальность «Механик-тракторист». Служил по контракту в Чеченской республике, участвовал в боевой спецоперации в Южной Осетии в 2008 году. По возвращении домой трудился в различных организациях. В декабре 2024 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и стал участником специальной военной операции. Убит 12 января 2025 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.
Таким образом, официально признаны убитыми не менее 755 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее в июле власти Красноярского округа сообщили, что в военной операции убит Петр Смирнов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
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