Боец из Астраханской области убит в военной операции

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Петр Смирнов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 751 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 750 бойцов из Астраханской области. Последние имена назвала администрация Красноярского муниципального округа - Темирлан Кайдаров и Аимбек Бисембиев

Петр Смирнов убит в военной операции, сообщила администрация Красноярского муниципального округа. Уроженец села Ватажное в 1997 году поступил в Астраханское училище по специальности «Электромонтажник-высоковольтник». В 2000-м был призван на срочную военную службу, которую проходил на территории Краснодарского края, Чечни, Дагестана.

22 сентября 2022 года был мобилизован, награжден Орденом Мужества (прижизненно) и медалью «За храбрость» II степени. Убит в возрасте 44 лет.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.