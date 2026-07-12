Боец из Астраханской области убит в военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Петр Смирнов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 751 бойца из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 5 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 750 бойцов из Астраханской области. Последние имена назвала администрация Красноярского муниципального округа - Темирлан Кайдаров и Аимбек Бисембиев
Петр Смирнов убит в военной операции, сообщила администрация Красноярского муниципального округа. Уроженец села Ватажное в 1997 году поступил в Астраханское училище по специальности «Электромонтажник-высоковольтник». В 2000-м был призван на срочную военную службу, которую проходил на территории Краснодарского края, Чечни, Дагестана.
22 сентября 2022 года был мобилизован, награжден Орденом Мужества (прижизненно) и медалью «За храбрость» II степени. Убит в возрасте 44 лет.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.