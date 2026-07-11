Четыре бойца с Кубани убиты в военной операции

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Дмитрий Кравцов, Антон Шестопалов, Сергей Спиридонов, Артем Бечин убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 873 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июля власти и силовики признали убитыми как минимум 869 бойцов из Краснодарского края.

Дмитрий Кравцов, Антон Шестопалов, Сергей Спиридонов, Артем Бечин убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Кореновского района Сергей Голобородько в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным наград.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 873 военных из Краснодарского края.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400 Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июне Голобородько назвал имена еще 14 убитых на Украине комбатантов из Кореновского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.